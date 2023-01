Dakar 2023, tappa 3: Brabec incidente e ritiro, primo abbandono italiano

Dakar 2023 che perde un altro pezzo per quanto riguarda i favoriti. Dopo il campione in carica Sam Sunderland è costretto a fermarsi anche Ricky Brabec, caduto nel corso della terza tappa odierna, con vittoria del “tattico” Daniel Sanders. Segnaliamo il primo abbandono italiano, un esordiente infortunatosi ieri e costretto quindi a salutare prematuramente la competizione. Paolo Lucci invece si conferma il migliore dei nostri, stabilmente all’interno della top 20. Il percorso di oggi era il tratto Al Ula-Ha’il, 669.15 km in totale con 477 km di speciale caratterizzati soprattutto da sabbia e ghiaia, con un pizzico di sterrato, senza farsi mancare la pioggia. Il maltempo però peggiora e gli organizzatori dovranno neutralizzare la tappa: solo 35 piloti sono già al traguardo, per il resto classifica da calcolare visto che erano ancora in viaggio.

Dakar 2023, i dettagli del percorso

Primo stop italiano

Aggiorniamo la situazione dei nostri portacolori, visto che la seconda tappa disputata ieri ha creato parecchi problemi a tutti. Per la truppa tricolore è arrivato il primo abbandono, quello del rookie Tommaso Montanari, incappato in un incidente che ha portato alla frattura di un femore. Un sogno dakariano iniziato tre anni fa e concluso purtroppo molto presto. “Un pilota smanettone, un sognatore caparbio e tenace”, come l’ha definito Tiziano Internò, ieri ed oggi osservatore esterno dopo il botto in tappa 1. Da vedere se riuscirà a rientrare domani… Il debuttante Alex Salvini invece ieri ha dovuto abbandonare la tappa per un problema elettrico, anche Iader Gilardi ha dovuto fare i conti con un guaio meccanico, nel suo caso al serbatoio. Per quanto riguarda la tappa odierna, Paolo Lucci occupa provvisoriamente la 15^ posizione a +19:30 dal vincitore, come detto la maggior parte dei nostri invece è ancora in viaggio. Come accennato, la tappa è stata neutralizzata, da vedere quindi come verrà calcolato il tempo finale per inserirli in classifica. Solo Lucci infatti era tra i 35 già arrivati, gli altri sono stati fermati al km 335 ed al km 377.

Dakar 2023, la tappa 3

Non sono perfetti nemmeno i favoriti, tutti concordi nell’elencare le difficoltà della giornata di lunedì. Il tratto ricco di sassi ha provocato svariati incidenti, non manca infatti chi sta correndo con infortuni. Ad esempio Joan Barreda e Matthias Walkner, che stanno stringendo i denti: il primo s’è fratturato l’alluce del piede sinistro, il secondo ha un osso di un polso rotto. Non manca oggi un altro colpo di scena: Ricky Brabec, protagonista di una brutta caduta al km 274, è stato trasportato in ospedale con forti dolori al collo. Il primo vincitore in Arabia Saudita nel 2020, nonché il primo statunitense a vincere questa competizione, non potrà tentare il bis. Come accennato inizialmente, Daniel Sanders (che ieri ha rallentato per non partire per primo) oggi s’è preso la vittoria di tappa davanti a Kevin Benavides ed a Skyler Howes. Mason Klein, vincitore della tappa 2 e quindi apripista oggi (per questo ha beneficiato di alcuni bonus di tempo): il giovane statunitense limita i danni con un ottimo 4° posto.

La top ten provvisoria

1. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory

2. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +5:23

3. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – +6:19

4. Mason Klein – BAS World KTM Racing Team – +6:59

5. Joan Barreda – Monster Energy JB Team – +11:29

6. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +12:14

7. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +14:35

8. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +15:28

9. Joaquim Rodrigues – Hero Motosports Team Rally – +16:05

10. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team – +16:08

La classifica completa

Foto: Instagram-Tommaso Montanari