Archiviata la prima (storica) edizione sotto l’egida FIM Europe, con annessa nuova denominazione, per la Women’s European Championship è arrivato il momento di pensare all’anno venturo. Ad una manciata di giorni dalla conclusione del 2023, il promoter EMG Eventi ha svelato in anteprima il calendario della stagione 2024. Facendo forza su cinque appuntamenti, tre di questi da disputarsi in Italia, il Campionato Europeo Femminile di motociclismo riaccenderà i motori il prossimo mese di aprile. Con qualche novità e l’attesa per la definizione delle gare doppie.

La Women’s European Championship riparte da Misano

Se per quest’ultimo punto si dovrebbe attendere il 20 gennaio con la presentazione ufficiale della nuova stagione in programma al Motor Bike Expo, la certezza ad oggi è che la WEC aprirà le danze al Misano World Circuit Marco Simoncelli il week-end del 6-7 aprile prossimi insieme al CIV. Superato il round inaugurale la serie si sposterà al Cremona Circuit, sbarcando per la prima volta nel CIV Classic. L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà invece l’ultimo round, di nuovo nel palinsesto del CIV.

Si rinnova il connubio con il CIV Femminile

Come nel 2023, in occasione delle sopracitate tappe italiane, le partecipanti alla Women’s European Championship condivideranno la griglia con le colleghe del Campionato Italiano Velocità Femminile (QUI il calendario 2024), mantenendo tuttavia classifiche di gara e premiazioni separate. Un connubio che, su volontà del promoter, si rafforzerà al fine di favorire la valorizzazione di tutte quelle ragazze intenzionate ad avvicinarsi al FIM Women’s Motorcycling World Championship, il neonato Mondiale Motociclistico Femminile.

Due trasferte nell’Europa orientale

Per una stagione che si aprirà e chiuderà in Italia, nel cuore dell’estate il calendario proporrà una doppia trasferta continentale, una in meno rispetto al 2023 (scelta verosimilmente voluta per gravare di meno su squadre e pilote). Entrambe nell’Europa orientale, entrambe nel contesto dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship, registrando un gradito ritorno. Questo il caso dell’Automotodrom Grobnik (Croazia), al rientro dopo un anno di assenza. L’impianto “old style” di Rijeka farà seguito al round fissato ad inizio luglio in quel di Brno (Repubblica Ceca), sul tracciato che ospitò fino al 2020 il Motomondiale.



WOMEN’S EUROPEAN CHAMPIONSHIP – CALENDARIO 2024:

1° Round: 6-7 aprile – Misano World Circuit Marco Simoncelli (CIV)

2° Round: 8-9 giugno – Cremona Circuit (CIV Classic)

3° Round: 6-7 luglio – Brno Circuit (Alpe Adria International Motorcycle Championship)

4° Round: 9-10 agosto – Automotodrom Grobnik (Alpe Adria International Motorcycle Championship)

5° Round: 28-29 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (CIV)