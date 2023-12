Formula 1: quando il 28 dicembre era giorno d’attesa per il titolo

La Formula 1 oggi ha un calendario con moltissimi appuntamenti, che hanno allungato non poco l’attività durante l’anno di tutti gli addetti ai lavori. Nel 2020 la stagione finì addirittura il 13 dicembre a Yas Marina. Un fatto accaduto per via del calendario stilato successivamente, dopo l’annullamento della partenza ordinaria per via del Covid. La storia però, ci porta a ricordare quando il 28 dicembre del 1962, il campionato automobilistico più importante al mondo, stava vivendo l’attesa per un verdetto mondiale. Questo perché il giorno dopo, si corse il GP del Sud Africa, ovvero, la nona ed ultima prova della stagione. Il titolo era una corsa a due, quella tra: Graham Hill e Jim Clark.

La Formula 1 all’epoca aveva prove molto distanti tra loro

Qualcuno dirà, ma perché si arrivò a tale data per un evento di Formula 1? La risposta è molto semplice, all’epoca gli appuntamenti come abbiamo detto erano solo nove e molte volte andavano a braccetto con un altro evento locale o seguivano delle tradizioni. Noi dobbiamo sempre ricordare, che fino a pochi anni prima, all’interno del campionato di F1 correva la 500 miglia di Indianapolis. Oltre a ciò, vi erano delle tradizioni da mantenere. Una di queste era, che il GP del Sud Africa sì correva nella domenica che andava da Natale a Capodanno. Nel 1962 la stagione prese il via il 20 maggio, con il GP d’Olanda a Zandvoort.

Quelli poi, erano gli anni in cui la Formula 1 stava crescendo ma non era ancora il grande campionato che è oggi. Quell’epoca era contrassegnata soprattutto dal ciclismo e dal calcio, mentre il motorsport aveva come evento principale la 24h di Le Mans. Il campionato però era in ascesa e come aveva fatto sin dal 1950, il suo anno di nascita, aveva come peculiarità, quella di voler girare almeno una gara in ogni continente. Nel 1962 questa peculiarità fu allargata, visto che si andò a correre anche in Africa. Questo, infatti, è stato il primo GP del Sud Africa che si corse sul circuito automobilistico di East London.

Quella stagione segnò la grande sfida tra Hill e Clark

Ora, prima di arrivare a tale GP è giusto ricordare un po’ l’andamento di tale stagione. L’annata 1962 di Formula 1 vide il duello tra Hill e Clark, tra il pilota più anziano che ancora era a secco di successi iridati e il giovane talento, che voleva emergere sin da subito. Graham era alla guida della BRM, la monoposto P57 aveva come vantaggio quello di essere molto affidabile, aiutando non poco il pilota. Jim invece, guidava una Lotus ed il vantaggio della monoposto 25 era quello di essere molto leggera e molto veloce. L’anno, quindi, vide un vero e proprio derby britannico per l’assegnazione del titolo piloti.

La stagione fino al Sud Africa aveva visto i due contendenti trionfare in tre appuntamenti ciascuno, mentre le altre due gare furono vinte: una da Bruce McLaren con la Cooper-Climax, mentre l’altra da Dan Gurney con la Porsche. La lotta al vertice era stata prolungata sino all’ultima tappa, grazie alla vittoria di Clark nel penultimo atto della stagione. La vittoria, infatti, a Watkins Glen nello Stato di New York valevole per il GP degli USA, aveva permesso al pilota Lotus di allungare la lotta. I due arrivarono in Sud Africa con 9 punti che li separavano, il che significava, che Jim doveva vincere mentre Graham doveva finire fuori dai punti.

L’attesa del 28 dicembre per il campione di Formula 1

Le aspettative per la gara del 29 dicembre era alle stelle e il 28 fu il giorno delle qualifiche. La curiosità già dal sabato era tanta, con l’ansia soprattutto dei due che era alle stelle. Clark come capitò spesso in quella stagione fece la Pole Position, la sesta per lui davanti al rivale. La gara parte con il pilota della Lotus che mantiene la sua posizione e con Hill saldamente secondo. Nel corso del 63esimo giro, la vettura di Clark ha un problema, un bullone della sua Lotus si allenta e nel giro di poco, ha una perdita d’olio. Jim è costretto al ritiro ed Hill può correre verso la vittoria e soprattutto verso il suo primo titolo iridato. L’anno dopo si corse esattamente il 28 dicembre, ma quella del 1963 non assegnò il titolo e sarà anche l’ultima volta che un GP di Formula 1 si corse a fine dicembre.

FOTO: social Formula 1