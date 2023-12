MotoGP, team VR46: tre opzioni, fissata la scadenza per decidere

La decisione di approdare in MotoGP, dopo le stagioni in Moto3 e Moto2, si è rivelata vincente per il team VR46. Un grande passo che è stato ben ponderato e che sta dando risultati. Scegliere Ducati come partner è stata sicuramente una mossa azzeccata e che ha aiutato la squadra di Valentino Rossi a essere protagonista. Disporre della migliore moto della griglia è una base importante, ma poi bisogna rendere merito al team e ai piloti per l’ottimo lavoro svolto. Dopo un 2022 di “rodaggio”, nel 2023 c’è stata una crescita netta con podi e anche vittorie. Non a caso si è avvicinato un grosso partner come Pertamina, che dal 2024 sarà il nuovo title sponsor al posto di Mooney. L’obiettivo per il futuro è continuare su questa strada.

MotoGP, il team VR46 tra Ducati, Yamaha e KTM

Il contratto con Ducati scade a fine 2024 ed è logico pensare che il team VR46 dia priorità al rinnovo, considerando gli ottimi risultati raccolti con questa collaborazione. Tuttavia, non è un segreto che Dorna Sports preferirebbe evitare di vedere ancora otto Desmosedici GP in griglia e non è un segreto neppure il forte desiderio di Yamaha di tornare ad avere una squadra satellite. Rossi è brand ambassador della casa di Iwata, per la quale ha corso a lungo in MotoGP, e pertanto non stupirebbe il raggiungimento di un accordo.

È chiaro che per la formazione di Tavullia è importante avere a disposizione un materiale tecnico per poter essere competitiva. E in quest’ottica si inserisce anche KTM, che vorrebbe sei RC16 in pista e che parlerà pure con il team LCR (in scadenza con Honda nel 2024). La casa austriaca ha raggiunto un ottimo livello in MotoGP e in VR46 non possono ignorarla.

Alessio Salucci, interpellato dal Corriere dello Sport, ha risposto sulla decisione da prendere per il 2025. “Per fortuna ci hanno cercato quasi tutte le case, parliamo con tutti. A metà campionato decideremo“. Fissata la scadenza per fare una scelta molto importante per il futuro. Ci sono più opportunità sul tavolo e sarà interessante vedere quale verrà colta.

Foto: VR46 Racing Team