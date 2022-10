Chissà se la classe SSP300 riuscirà a diventare un trampolino di lancio per la Superbike. Intanto stanno emergendo tanti giovani. Leonardo Carnevali domenica scorsa si è laureato Campione Italiano SSP300. Il suo rivale diretto Matteo Vannucci, tra l’altro, ha disertato due round perché concomitante con il Mondiale.

Leonardo Carnevali ha 22 anni, è di Saronno (Varese) e gareggia sulla Kawasaki del MC Box Pedercini. Nella vita quotidiana lavora con suo padre nel settore immobiliare. Durante la stagione è salito sul podio otto volte su su dodici gare ed ha terminato il campionato con la vittoria in gara-2 a Imola.

“Sono molto felice – commenta Leonardo Carnevali – domenica mi bastava un punto tuttavia non era tutto così scontato perché si sa com’è la 300: sempre molto combattuta. Ho fatto comunque dei buoni tempi, sono stato attento, concentrato, ho staccato gli altri ed è andato tutto bene. Sono contento di avere vinto anche la gara. Ringrazio la squadra, la mia famiglia, gli sponsor, gli amici e quanti mi supportano”.

La SSP300 può essere un trampolino di lancio?

“Me lo auguro. Mi piacerebbe tanto fare il Mondiale sempre in questa classe, se fosse possibile sempre con il Box Pedercini per cui gareggio da due anni e con cui mi trovo benissimo. Un’altra opzione potrebbe essere il CIV classe 600. Vediamo cosa riusciremo a fare”.

Pensi mai ad un futuro in Superbike?

“Il mio sogno ovviamente è la MotoGP ma è banale dirlo, credo che tutti vorrebbero arrivare lì. Però in Superbike ci sono gare più belle, l’ambiente è più vero, più coinvolgente. Mi piacerebbe tanto arrivarci”.

A chi ti ispiri tra i campioni già affermati?

“Sono sincero, i miei preferiti sono Marc Marquez che è il numero uno e Torpak Razgatlioglu, un pilota che meriterebbe di correre in MotoGP. Per me loro sono due piloti da tenere come esempio”.