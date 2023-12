Valentino Rossi sfiora la vittoria alla 12 Ore del Golfo con WRT

Valentino Rossi ad un passo dal successo alla 12 Ore del Golfo assieme a Nick Yelloly e Dries Vanthoor. L’equipaggio del team WRT è stato a lungo in testa alla gara ma nel finale è stato frenato da un problema tecnico. Valentino Rossi si trova sempre più a suo agio sulle quattro ruote ed è avviato verso una nuova, brillante carriera anche nell’automobilismo. Affronta il suo nuovo impegno con entusiasmo e serietà, pare stia vivendo una nuova giovinezza agonistica. L’anno prossimo, lo ricordiamo, parteciperà al FIA WEC, a bordo della BMW M4 GT3 con il team WRT (leggi qui). Nel 2024 potrà dunque gareggiare anche alla mitica 24 Ore di Le Mans realizzando un sogno che ha sempre avuto.

Intanto si gode il secondo posto alla 24 Ore del Golfo dopo un’ottima prestazione da assoluto protagonista.

Alla fine è stato un fantastico week-end per noi – commenta Valentino Rossi – Sono partito da casa l’obbiettivo di provare a salire sul podio e siamo stati molto veloci. Abbiamo fatto una gara quasi perfetta, siamo stati in testa, abbiamo lottato per il successo poi alla fine abbiamo avuto un piccolo problema al pedale ed abbiamo perso 14 secondi mentre stavamo già assaporando la vittoria che ci è mandata poi per 13 secondi. E’ stato un vero peccato però sono comunque molto contento di questo risultato: è stato il mio sesto podio stagionale. Ho terminato la stagione alla grande. L’auto è andata molto bene, team ha lavorato al meglio e io mi sono divertito tanto assieme ai miei compagni. Durante l’anno ho fatto dei progressi e sono molto felice”.

