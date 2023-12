Superbike, Dominique Aegerter non si accontenta “Voglio vincere”

Dominique Aegerter si è presentato al Mondiale Superbike 2023 da Campione del Mondo Supersport e MotoE in carica. L’anno scorso aveva dominato in ogni campionato in cui aveva corso e dunque ci si aspettava tanto da lui con la Yamaha GRT. Il pilota svizzero non ha deluso però è stato frenato una serie di problemi fisici e la sensazione è che potesse fare molto di più. A fine stagione, quando aveva recuperate una condizione accettabile, è salito infatti sul podio. L’anno prossimo può puntare certamente ad un salto di qualità.

“Il bilancio stagionale è decisamente positivo – commenta Dominique Aegerter in un’intervista alla testata svizzera Nau.ch – Sono partito molto bene con la prima fila in griglia in Australia. Poi ho fatto tre o quattro gare veramente buone con risultati in top 5 a Misano, Barcellona e Assen. Si sono poi complicate un po’ le cose anche a causa dei miei problemi alle braccia. In più ci sono stati dei problemi tecnici e tre incidenti con dolori alla spalla e al gomito per molto tempo. A fine stagione comunque sono saliti due volte sul podio e ho così raggiunto il mio obiettivo stagionale”.

A livello fisico Dominique Aegerter si è ripreso.

“Il braccio ora è guarito, quest’anno ho dovuto operarlo tre volte. La prima non è andata bene, quindi ho dovuto sottopormi a un altro intervento. Poi c’è stata un’infezione ed altri problemi da risolvere. Solo nelle ultime due gare non ho più avuto dolori al braccio ed è stato un bene. Spero che rimanga così in futuro”.

Inverno tra relax, impegni con gli sponsor ed allenamenti

“Mi alleno molto, soprattutto fitness e forza. Nelle ultime settimane ho avuto anche molti impegni con gli sponsor: cene, incontri, rinnovo dei contratti per il prossimo anno. Ho dovuto lavorare con il mio staff anche alle grafiche della tuta, i guanti, le scarpe ed il casco. A gennaio andrò in Spagna, dove mi preparerò per quattro o cinque settimane con motocross e supermotard. Ma c’è ancora un po’ di tempo per il relax e lo svago. Mi dedico anche al fan club e ai social. Prima delle feste di Natale andrò in vacanza una settimana al caldo. Il periodo natalizio sarà sicuramente un po’ più tranquillo e lo trascorrerò con la famiglia.

Per il Mondiale Superbike 2024 Dominique Aegerter ha le idee chiare.

“Ora so cosa aspettarmi, l’anno scorso ho avuto pochissimo tempo per prepararmi. Abbiamo fatto l’ultima gara alla fine di novembre ed avevo guidato la Superbike solo sei volte prima dell’esordio stagionale a febbraio. Adesso ho un po’ più di tempo in cui posso prepararmi fisicamente. In più sulle piste in cui abbiamo già corso avremo i dati l’anno prossimo. Nel 2024 voglio ottenere la mia prima vittoria in Superbike ed essere in grado di lottare spesso per il podio. Il mio obbiettivo è terminare il Mondiale tra i primi sei, essere il miglior privato e qualche volta anche il miglior pilota Yamaha”.

Tratto da Nau.ch