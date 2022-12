Valentino Rossi, il calendario 2023: a gennaio si vola a Dubai

Finita la vacanza a Madonna di Campiglio Valentino Rossi è volato a Stavelot, in Belgio, per l’incontro di fine anno del team WRT. Chiusa la leggendaria esperienza in MotoGP alla fine del 2021, il Dottore ha iniziato una nuova parentesi come pilota del Fanatec GT World Challenge. Nella prima stagione ha corso al volante di una Audi R8 GT3, adesso il suo team belga ha cambiato costruttore passando alla BMW M4, presentata ufficialmente in occasione della kermesse nei pressi di Spa.

Valentino Rossi e la 24 Ore di Le Mans

Dal 2023 al fianco di Valentino Rossi ci saranno il belga Maxime Martin e il brasiliano Augusto Farfus. Oltre ai dieci appuntamenti del GT WCE, che prenderà il via a Monza il 22-23 aprile 2023) ci saranno due “premesse” stagionali. La prima dal 13 al 15 gennaio alla 24 Ore di Dubai, la seconda in Australia, la già preannunciata 12 ore di Bathurst. Per la leggenda della MotoGP è il secondo anno nel campionato per vetture GT, nella stagione d’esordio ha raccolto risultati altalenanti, con un 5° posto come miglior risultato al Paul Ricard, a Hockenheim e Misano. Qualche errore di dentatura è costato caro al team #46, come l’errore al cambio pilota nella gara d’esordio a Imola. Il sogno del nove volte campione resta la 24 ore di Le Mans, ma dovrà attendere il 2024. Step by step, Valentino Rossi vuole arrivarci pronto all’iconica sfida del mondiale Endurance, visto che ci saranno tanti partecipanti e tutti professionisti del settore.

Rotta verso Dubai

E’ una pausa invernale molto ristretta per il pilota di Tavullia, che sarà in pista dal 13 al 15 gennaio. Per la prima volta correrà con la BMW M4 e si alternerà con Maxime Martin, Sean Gelael, che corre per il Team WRT in LMP2, il britannico Tim Whale e un quinto pilota che sarà nominato nei prossimi giorni. Saranno giorni frenetici e ricchi di impegni, ci sarà da presentare anche il team Mooney VR46 per la stagione MotoGP 2023, anche se manca ancora una data. Anche sul fronte due ruote il gruppo di Tavullia vuole puntare ad alzare il mirino e fare centro su obiettivi importanti con Luca Marini e Marco Bezzecchi. Incassato il titolo mondiale con l’allievo Pecco Bagnaia, l’Academy vuole continuare a lasciare il segno sulla classe regina.

Foto Instagram @follow_wrt