Valentino Rossi, boom di biglietti a Imola: orari TV del Fanatec GT WCE

Sul circuito di Imola comincia la nuova avventura di Valentino Rossi nel Fanatec GT WCE che girerà con la sua nuova Audi R8 GT3 del team belga Wrt. Dall’1 al 3 aprile va in scena una gara di tre ore della Endurance Cup che alzerà il sipario sulla stagione 2022. Venduti già 4mila biglietti e considerando che altri ne arriveranno durante il fine settimana può già preannunciarsi un grande successo, in gran parte dovuto all’ingresso del Dottore che corre la sua prima gara in patria.

La nuova sfida di Valentino Rossi

Sul circuito antiorario di Imola ci saranno 52 auto in rappresentanza di nove marchi, oltre 150 piloti e Valentino Rossi si alternerà con gli esperti piloti Audi Sport Frederic Vervisch e Nico Muller. La pista emiliana ha ospitato per la prima volta il Fanatec GT World Challenge Europe nel 2020, aprendo la stagione dopo l’interruzione causata dalla pandemia di Covid-19. Allora fu una gara senza spettatori, ma stavolta gli spalti saranno affollati dai tanti fan e si rivelerà un successo di pubblico grazie anche alla diretta su Sky.

Il Dottore correrà con l’Audi R8 Lms Evo II GT3 del team belga Wrt. A Imola ci sarà anche Dani Pedrosa, in azione con una Huracan Super del team FFF Racing, prendendo parte al Lamborghini Super Trofeo Europe. Dopo 26 anni nel Motomondiale, 115 vittorie e 9 titoli mondiali, dopo aver scritto le più importanti pagine di storia della MotoGP, il campione di Tavullia intraprende una nuova carriera nel motorsport con le quattro ruote. Non significa certo che sia un novello nelle corse automobilistiche. Nel suo curriculum ci sono anche 7 Rally di Monza e un podio nella 12 Ore del Golfo, conquistato insieme a suo fratello Luca Marini e all’amico Alessio Salucci. Oltre a due test al volante della Ferrari F1, per un passaggio che all’epoca non è andato a buon fine.

La stagione 2022 del GT WCE

La nuova pagina professionale di Valentino Rossi è stata sancita lo scorso dicembre, in occasione del primo test privato a Valencia con l’Audi R8 del team Wrt. In quella occasione ha dimostrato di poter dire la sua anche nelle corse automobilistiche, vantando un Dna racing a 360 gradi che lo aiuterà ad affrontare un campionato non certo facile, dove non basterà soltanto essere veloci, ma prendere le misure ad una categoria “affollata”. Serve velocità, strategia ed esperienza, da maturare nel minor tempo possibile.

Il Fanatec GT WCE prevede due classifiche: una per la Sprint Cup e una per la Endurance Cup, ma anche un Overall che rappresenta la classifica generale di team e piloti. All’interno del campionato esistono quattro sottocategorie: PRO, Silver, Pro-Am e Am. L’evento clou sarà la 24 Ore di Spa. Valentino Rossi ha scelto il miglior team, dal momento che WRT è campione in carica e la scuderia ad aver vinto di più nell’ultimo decennio.

GT WCE a Imola, programma e orari

Venerdì 1 aprile

Bronze Test: 16-17

Sabato 2 aprile

Prove libere: 9-10.30

Pre-qualifiche: 14.05-15.35

Domenica 3 aprile

Qualifiche: 9-10

Gara: 15-18