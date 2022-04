E’ arrivato il giorno del debutto ufficiale per Valentino Rossi nel Fanatec GT World Challenge Europe. Stamane sarà in pista all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola al volante dell’Audi R8 Lms GT3 per le prime prove libere, in vista della gara endurance di 3 ore che scatterà domenica pomeriggio alle ore 15:00. Al suo fianco lo svizzero Nico Muller e il belga Frederic Vervisch.

Auguri per Valentino Rossi da Rio Hondo

Da Termas de Rio Hondo arrivano gli auguri dei suoi allievi di Academy e di suo fratello Luca Marini: “Nei primi test che ha fatto si è trovato bene, si sta divertendo e gli auguro di divertirsi“. E Pecco Bagnaia spera che riesca a farsi valere da subito: “Gli faccio il mio più sincero in bocca al lupo. E’ sempre molto carico in tutto quello che fa, a Imola ho fatto pochi giri con la Supertrofeo Lamborghini, si divertirà… Il meteo non sarà forse clemente e non lo aiuterà“. Ma Valentino Rossi può contare su una squadra di altissimo livello come Wrt che nel 2021 ha vinto cinque dei sei titoli attribuiti. “Il primo contatto con Valentino è stato ad agosto 2021, su nostro input – ha detto Vincent Vosse, boss del W Racing Team -. Gli obiettivi? Vale è molto competitivo, non ha scelto di unirsi a noi per divertirsi“.

Preseason e dettagli tecnici

Durante l’inverno il campione di Tavullia non ha lasciato nulla al caso, anche gli allenamenti in moto sono serviti ad adeguare la preparazione fisica e psichica alla nuova avventura nel GT WCE. A bordo dell’Audi R8 ha macinato quasi tremila chilometri divisi tra i circuiti di Valencia, Misano Adriatico, Magny-Cours, Paul Ricard, Zandvoort, Barcellona, Hockenheim e infine a Imola. L’Audi R8 Lms GT3 Evo II è spinta da un motore V10 aspirato da 5,2 litri, in posizione centrale-posteriore, capace di erogare 585 CV, a trazione posteriore. Il cambio è sequenziale a 6 rapporti, il serbatoio ha una capacità di 120 litri, l’aerodinamica conforme al regolamento sportivo delle GT3. Le gomme verranno fornite da Pirelli, stesso fornitore della Formula 1.

La nuova sfida del Dottore

Nel week-end di gara dovrà vedersela con 52 squadre e oltre 150 piloti, in rappresentanza di nove marchi. Valentino Rossi è iscritto nella classe principale, Pro, affronterà dieci tappe stagionali e dall’1 al 3 luglio correrà nella sua Misano, in attesa dell’evento clou della 24 Ore di Spa dal 28 al 31 luglio. Verrà garantita massima copertura televisiva con dirette e interventi su Sky Sport e NowTV, con Sandro Donato Grosso in veste di inviato speciale (in Argentina ci sarà Antonio Boselli). I non abbonati potranno seguire gli eventi del GT WCE in streaming gratuito su GT World YouTube.

Prove libere dalle 16 alle 17, sabato seconda sessione di prove dalle 9 alle 10,30, pre-qualifiche dalle 14:05 alle 15:35. Gran finale domenica 3 aprile con le qualifiche dalle 9 alle 10 e la gara dalle 15 alle 18. Ai box incrocerà l’ex avversario della MotoGP Dani Pedrosa, impegnato nel Lamborghini Super Trofeo Europa 2022.