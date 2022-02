Thannaphet Kusuwan, incidente fatale nelle prove Thailand Talent Cup

In pochi giorni registriamo un altro lutto nelle due ruote. Thannaphet Kusuwan, 17 anni, è scomparso in seguito ad un grave incidente al Buriram.

Sono giornate decisamente difficili da raccontare a tema due ruote. Dalla Thailandia infatti è arrivata un’altra tragica notizia. Il ragazzino protagonista è Thannaphet Kusuwan, uno dei tanti giovanissimi del posto mossi dal sogno di diventare pilota professionista. Ma la sua avventura si è conclusa ieri al Buriram, mentre svolgeva le prove per la Honda Thailand Talent Cup 2022. I soccorsi dopo il gravissimo incidente sono stati tempestivi, ma per il 17enne thailandese non c’è stato nulla da fare.

Parliamo di una coppa promozionale a livello nazionale voluta da Dorna, un modo per favorire la crescita dei piloti del posto. Un campionato monomarca, con tutti i ragazzi quindi alla guida di una Honda NSF 250 R per garantire le stesse prestazioni. Purtroppo portando alla terza notizia di questo tipo in meno di 48 ore. Ricordiamo infatti Jason Aguilar (25 anni) e Jakub Gurecky (16 anni), protagonisti di differenti incidenti, ma sempre fatali. Dopo un 2021 piuttosto duro, anche questo febbraio non è partito al meglio per quanto riguarda le due ruote…