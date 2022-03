Superbike: Mattia Pasini correrà l’Italiano sulla Yamaha R1-M

Mattia Pasini parteciperà al primo round del CIV Superbike questo week-end a Misano, in sostituzione di Randy Krummenacher. La notizia era nell’aria da un paio di giorni ma ora è ufficiale. Il pilota svizzero è assente per un’infiammazione generalizzata post-COVID, per cui su consiglio medico, sono state prescritte terapie e riposo per rimettersi in forma il prima possibile.

Mattia Pasini avrebbe dovuto correre la Superbike nazionale con la Ducati del Vince64-Broncos Racing Team ma ha rinunciato perché il pacchetto tecnico non gli avrebbe consentito di lottare per i vertici. Ora invece ha risposto con entusiasmo alla chiamata del Keope Motor Team Yamaha ed è pronto per questa nuova sfida.

La Yamaha della squadra romagnola è risultata una tra moto più veloci in assoluto di tutti i test invernali. A Misano Mattia Pasini può ambire al podio e forse anche al successo. Il Keope ha confermato Niccolò Canepa, tester Yamaha nella Superbike iridata, a cui ha affidato anche lo sviluppo della Yamaha R1 in configurazione CIV.