Superbike: Nel CIV tutti vogliono Delbianco, tornano Savadori e Canepa?

Il Campionato Mondiale Superbike 2023 sarà stellare e su questo non ci sono dubbi. Potrebbe essere molto bello però anche il Campionato Italiano Superbike se le voci che circolano in queste ore risultassero fondate. Sembra che potrebbe tornare Lorenzo Savadori alternando la sua attività di tester Aprilia e le wild card in MotoGP al CIV Superbike. Il suo obbiettivo e la sua priorità assoluta è chiaramente la MotoGP ma se non corresse a tempo pieno nella top class in teoria potrebbe trovare il tempo anche per il CIV, come sta facendo da tanti anni Michele Pirro, tester ufficiale Ducati. Al momento non ci sono conferme. I rumors circolavano all’Eicma e sono proseguiti nei giorni successivi.

Altro big che potrebbe partecipare al CIV Superbike 2023 è Niccolò Canepa. Quest’anno finché ha corso era secondo. La sua presenza è legata alle concomitanze con il Mondiale Endurance. La 8 Ore di Suzuka forse verrà spostata e se si eviteranno anche altre sovrapposizioni la sua presenza potrebbe essere garantita.

L’uomo mercato è però Alessandro Delbianco, l’oggetto del desiderio dei principali team del CIV. Il pilota riminese non ha ancora deciso con chi correrà e finché non va a posto questa pedina è tutto un po’ fermo. Non è da escludere il rientro di Roberto Tamburini dopo una buona stagione nel Mondiale Superbike. Luca Bernardi vuole restare in ambito Mondiale ma se non riuscisse a rimanere nel paddock del WSBK probabilmente si farebbero avanti dei team manager del Campionato Italiano. Gabriele Giannini resterà nel National Trophy con Pistard BMW. Tornerà in pianta stabile nel CIV Superbike Simone Saltarelli, vice-campione italiano in carica del National Trophy dopo una splendida stagione in sella alla Honda TCF Racing Team.

Dovrebbero gareggiare regolarmente nel CIV Luca Vitali e Samuele Cavalieri mentre ancora non si conosco i programmi di Lorenzo Zanetti.

