Red Bull Rookies Cup, Austria: Pedro Acosta al fotofinish in Gara 1

Red Bull Rookies Cup 2020 che inizia con Pedro Acosta vincitore (al fotofinish) della prima gara al Red Bull Ring. I giovanissimi protagonisti non si risparmiano, dando vita ad una competizione davvero frizzante, ricca di sorpassi (ma anche di contatti e rischi) per questo inizio di stagione. Podio completato da David Muñoz e da Daniel Holgado, domenica alle 15:30 la replica con Gara 2.

Griglia di partenza differente rispetto a quanto fatto in qualifica, per alcune penalità comminate in seguito per ‘settori lenti’. Non cambia il piazzamento dell’esordiente Daniel Muñoz, che mantiene la prima pole position della Red Bull Rookies Cup 2020 davanti a Pedro Acosta ed a David Alonso. Sesto posto in griglia per Matteo Bertelle e 14° per il debuttante Luca Lunetta.

Lo scatto migliore è quello di Acosta, che brucia tutti portandosi al comando della corsa proprio davanti al poleman. Ma la situazione non dura a lungo: rookie e ‘veterani’ iniziano a battagliare fin da subito, accendendo la competizione. Da segnalare una brutta partenza per i nostri portacolori, che perdono svariate posizioni al via e devono recuperare, mentre Maraev, Nishimura, Escrig, Tonn sono protagonisti di incidenti distinti.

Il vero colpo di scena però si verifica quando Ortolá ed il poleman Muñoz finiscono nella ghiaia. Il primo dà il via all’incidente colpendo al posteriore Alonso che lo precedeva, incolpevole il secondo che si ritrova coinvolto, mentre arrivano anche Long Lap Penalty per Van Eerde e Veijer (uscite di pista). Finale incandescente, con Pedro Acosta che solo al traguardo riesce ad avere la meglio su David Muñoz e su Daniel Holgado, mentre finisce con una caduta l’esordio di Lunetta.

