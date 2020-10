Red Bull Rookies Cup, Aragón-2: Vince Ortolá in Gara 1, Acosta 2°

Ivan Ortolá conquista il successo in Gara 1. Il leader Red Bull Rookies Cup Pedro Acosta stavolta è 2°, terza piazza per David Alonso.

La prima ‘notizia’ del sabato della Red Bull Rookies Cup è che non vince Pedro Acosta. Dopo sei trionfi consecutivi, il leader in campionato si ‘accontenta’ del secondo posto per la prima volta quest’anno. Arriva invece il successo di Ivan Ortolá, capace nell’ultimo giro di guadagnare i decimi utili per tagliare il traguardo davanti a tutti. Terza piazza per il colombiano David Alonso. La replica ci sarà nel pomeriggio di domenica 25 ottobre, dopo le gare del Motomondiale.

LA GARA

Scatta al meglio il poleman David Muñoz, con il leader in campionato Acosta che cerca immediatamente la prima posizione. Subito il gruppo si sgrana, sono in sei (poi sette) a darsi subito alla fuga, mentre Daniel Muñoz, impegnato nel tentativo di rientro, si becca una Long Lap Penalty per guida irresponsabile nelle FP1. Inizialmente la battaglia è tra gli spagnoli, con l’unica eccezione di Veijer, che in questa prima gara del secondo round aragonese appare in grado di dare parecchio filo da torcere ai colleghi della penisola iberica.

Arriva una sanzione anche per Bertelle, provvisoriamente 15° ma costretto ad una Long Lap Penalty per troppe uscite di pista. Da evidenziare lo stop per problemi tecnici di Millán, in seguito c’è la caduta di Tonn. Colpi di scena nelle prime posizioni con Holgado a terra dopo un contatto con Veijer, mentre Guevara riceve una Long Lap Penalty. Battaglia serrata fino alla bandiera a scacchi, la spunta Ivan Ortolá, che interrompe la striscia di successi di Pedro Acosta, stavolta 2° davanti al colombiano David Alonso. Un peccato per Veijer: brutto incidente finale e passaggio al Centro Medico.

LA CLASSIFICA