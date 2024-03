Questione di kg: rivisto il peso minimo per il CIV PreMoto3

La nuova PreMoto3, con tutti i team chiamati a schierare le medesime Honda NSF250R in stile Talent Cup, è una delle novità più attese del Campionato Italiano Velocità 2024. Il 4 tempi giapponese ha già prodotto i primi riscontri nei test pre-campionato e, contestualmente, i primi grattacapi regolamentari. Attraverso una nota diramata in sinergia con il proprio Comitato Tecnico Sportivo, la Federazione Motociclistica Italiana ha comunicato di aver ritoccato il peso minimo pilota+moto per l’imminente primo round stagionale. Il prossimo week-end al Misano World Circuit Marco Simoncelli tutti i partecipanti alla entry class tricolore dovranno infatti rispettare un peso minimo di 140 kg anziché di 147 kg come precedentemente stabilito.

Questione di peso nel CIV PreMoto3

Una scelta, seppur temporanea e tutta da verificare, adottata in seguito all’andamento dei test ufficiali pre-campionato andati in scena sul medesimo tracciato lo scorso 18-19 marzo. Se inizialmente il promoter FMI si era uniformato alle linee guida delle varie serie Talent Cup sparse per il globo, con un peso minimo pari a 147 kg come riportato nel “Regolamento Velocità 2024” pubblicato lo scorso 20 gennaio e poi revisionato in data 29 febbraio, i primi responsi dalla pista hanno fatto subito emergere alcune criticità.

Nuovo peso minimo

Nello specifico, un consistente numero di piloti (di età compresa tra 13 e 16 anni) è stato gioco-forza “zavorrato” (e neanche di poco!) perché al di sotto della soglia minima richiesta dal regolamento. Con tutte le difficoltà del caso a livello di guidabilità e relativo comportamento della NSF250R. Lo certifica il crono di 1’49”796 di David Gonzalez (AC Racing Team), leader al termine dei 2 giorni di test di Misano (condizionati dal maltempo): 1 secondo abbondante di distacco dalle pole 2023, addirittura 3 secondi dalla pole-record in 1’46”784 siglata da Giulio Pugliese nel 2022. Per ovviare a tale situazione, dopo opportune analisi e verifiche la FMI ha deciso di “ritoccare al ribasso”, riducendo di 7 kg il peso minimo pilota+moto e fissando un nuovo limite a 140 kg.

Verso Misano

Questo provvedimento non sarà tuttavia definitivo, bensì riguarderà il primo round stagionale in quel di Misano. Oltre a decretare di fatto l’inizio di una nuova era per il CIV PreMoto3, le 2 gare previste tra sabato 6 e domenica 7 aprile serviranno principalmente da banco di prova in vista dei successivi appuntamenti del calendario. Con la FMI che si riserva la possibilità di intervenire in ogni momento al fine di equiparare le prestazioni, trovando la rapportatura peso pilota+moto più congeniale.

Photo credit: Dani Guazzetti