Superbike: Nicolò Bulega operato per sindrome compartimentale

Nicolò Bulega oggi sotto i ferri. Il rookie Aruba Ducati in Superbike si è sottoposto presso la struttura ospedaliera Oglio Po (Cremona) ad intervento eseguito dal Professore Alessio Pedrazzini per risolvere il problema relativo alla sindrome compartimentale cronica da sforzo. Una problematica che Bulega accusa da tempo all’avambraccio destro e che è costantemente peggiorata prima in Australia, poi a Barcellona. Di qui, in accordo col team Aruba Ducati, la scelta di risolvere quanto prima questa situazione ormai molto comune tra i motociclisti di livello mondiale.

Bulega operato, la nota del team Superbike

La prima parte riguarda quanto detto in precedenza, ovvero dell’intervento svolto in data odierna. “La patologia si è presentata fin dallo scorso inverno per poi acutizzarsi durante l’Australian Round ma soprattutto durante lo scorso weekend a Barcellona” si legge nella nota ufficiale. “Il forte dolore ha rischiato di limitare le prestazioni del Campione del Mondo in carica di Supersport ed attuale leader della classifica del Campionato del Mondo Superbike.

Per questo motivo, in accordo con il team Aruba.it Racing – Ducati, si è giunti alla decisione di intervenire chirurgicamente sull’avambraccio destro di Nicolò Bulega. Adesso avrà tutto il tempo per recuperare dall’operazione e presentarsi nelle migliori condizioni al terzo round della stagione Superbike 2024, in programma dal 19 al 21 aprile sul TT Circuit di Assen (Olanda).”