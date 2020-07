Northern Talent Cup, c'è il nuovo calendario 2020. Test a fine agosto, tre round ufficiali ed un quarto da confermare. Ecco date e circuiti.

La prima stagione della Northern Talent Cup partirà, c’è ora un nuovo calendario. L’emergenza da coronavirus infatti ha obbligato a rivedere i piani di molti campionati. Un fatto che vale anche in questo caso: alcuni appuntamenti sono stati spostati, altri proprio cancellati, altri rivisti in differenti sedi. Vediamo cos’è cambiato.

L’evento Speedweek a Oschersleben per esempio, uno dei round in contemporanea per la NTC, è stato definitivamente rinviato al 2021. Stesso discorso per il Gran Premio MotoGP di Germania, non più presente nel calendario di questa stagione. La tappa IDM al Red Bull Ring è stata cancellata, ma la Northern Talent Cup disputerà la tappa al Sachsenring a settembre, sempre in concomitanza con quest campionato.

Tolto poi anche l’evento in Repubblica Ceca a causa delle restrizioni seguite alla pandemia. Ancora in programma invece la tappa nel fine settimana WorldSBK ad Assen, ma ancora da confermare. Ricordiamo poi i test, da svolgere negli ultimi giorni di agosto. A seguire, ecco nel dettaglio il nuovo calendario che scandirà la stagione 2020.