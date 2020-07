MotoGP, l’ex di Marc Marquez in topless… per uscire dall’ombra

Lucia Rivera, ex del campione MotoGP Marc Marquez, in topless su Instagram. La modella cerca di togliersi dall'ombra del pilota, ma risulta molto difficile.

Lucia Rivera Romero, ex di Marc Marquez, stavolta mette in subbuglio i suoi follower su Instagram pubblicando una serie di foto in topless. E’ la prima volta che si mostra senza veli in pubblico e in meno di 24 ore ha raccolto oltre 7.000 like. La modella 21enne non ha rilasciato nessun commento, eppure sul web e sulla stampa viene ricordata sempre come la ex del campione di MotoGP. Difficile scrollarsi di dosso la fama del fenomeno di Cervera che, nelle stesse ore, postava una foto al simulatore F1. Il pilota della Honda ha ricevuto oltre 210mila likes, a dimostrazione del gap in termini di fama!

Da tempo Lucia Rivera cerca di evitare i commenti che per mesi l’hanno molestata sui social network. In tanti le chiedono del suo rapporto con il fuoriclasse MotoGP, dei motivi della rottura, alcuni sono arrivati persino a minacce verso i suoi familiari. Anche nel corso degli eventi mondani la vita si è fatta dura per la top model spagnola, dal momento che le domande vanno sempre in un’unica direzione: Marc Marquez. Di recente ha puntato il dito contro i media spagnoli. “Perché mi accoppiate sempre con gli uomini? Non capisco perché la mia sessualità sia data per scontata…“. Ha provato in tutti i modi a smarcarsi dall’ombra dell’ex fidanzato, anche con le provocazioni.

Si è sempre distinta per aver chiuso nella sfera della riservatezza quella parentesi sentimentale. Ma evidentemente sono in tanti a voler oltrepassare quella cortina di silenzio per conoscere risvolti della vita privata dell’otto volte iridato. Magari queste foto in topless ricorderanno a tutti la sua bellezza e che lei è una modella come tante altre, che chiede di essere apprezzata per il suo lavoro. E non per essere la ex del campione della MotoGP. Stavolta ci riuscirà?