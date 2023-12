National Trophy 1000, 322 Racing ingaggia Nicolò Bergamasco

Il team 322 Racing Service, nuovamente al via nel National Trophy 1000, ha ufficializzato i suoi piani. Complice il nuovo regolamento per quanto riguarda i piloti under 30 (ne abbiamo parlato qui), la squadra capitanata da Cristian Serri ha deciso di puntare su un giovane pilota al debutto nella categoria. Si tratta di Nicolò Bergamasco, con un buon potenziale ed un bel margine di crescita dal punto di vista della competitività, al primo anno in sella ad una BMW S1000RR.

Bergamasco, il profilo

Un giovane pilota nativo di Venezia, ma ormai trasferitosi a Ferrara per avere maggiori possibilità di utilizzare le moto ed allenarsi. “Nico” ha vissuto le prime esperienze nei campi di gara pochi anni fa con le pitbike, per poi passare al cross, al motard e alla pista, dove ha corso anche al Mugello da wild card in 600 lo scorso anno. La stagione 2024 sarà la sua prima completa in un campionato di livello come il National Trophy 1000, ma da amante delle sfide cercherà di mettersi in gioco crescendo nel corso della stagione. Accanto a lui una squadra pronta a metterlo nelle migliori condizioni possibili per ben figurare. “Nicolò è un giovanissimo pilota incredibilmente talentuoso, siamo felici di avere la sua esperienza e passione con noi” ha commentato il team manager Cristian Serri. “Non vediamo l’ora di vedere cosa porterà alla squadra e di ottenere risultati straordinari insieme!”

Una nuova sfida

“Sono molto contento di poter correre la mia prima stagione completa nel National Trophy con un team come questo” ha poi dichiarato Nicolò Bergamasco. “Credo sia il posto giusto per migliorarmi come pilota. La prima presa di contatto con la squadra è stata ottima e mi sono trovato fin da subito a mio agio con Cristian, Giulia e tutti i membri del team, visto che mi hanno fatto sentire a casa pur mantenendo sempre grande professionalità. Non voglio pormi un obiettivo particolare per il 2024 visto che sarà tutto nuovo per me, ma cercherò di dare sempre il massimo e di fare tesoro dei consigli che mi verranno dati per crescere e migliorare le mie prestazioni in sella nel corso del campionato”.