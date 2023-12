Motocross, GP d’Italia a Maggiora: il calendario 2024 aggiornato

Dopo la prima stesura, arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il calendario del prossimo Mondiale Motocross. Spicca una lieta notizia per la nostra penisola, visto che viene inserita Maggiora per ospitare il GP d’Italia nel weekend del 16 giugno 2024. Assieme a Sardegna e Trentino quindi c’è una tripla tappa tricolore nel prossimo campionato del mondo. Quest’ultimo senza dubbio teatro di dolci ricordi per i campioni in carica Jorge Prado ed Andrea Adamo, che quest’anno hanno festeggiato proprio a Maggiora i rispettivi iridi. Oltre a questo, lo storico tracciato italiano nella sua storia ha ospitato anche tre Motocross delle Nazioni e 12 appuntamenti mondiali.

Gli altri aggiornamenti

Non sono gli unici cambiamenti in calendario, tutt’ora provvisorio per alcuni tasselli ancora da sistemare. Per il GP delle Fiandre a Lommel, c’è uno scambio di categorie: accanto alla EMXOpen ci sarà la EMX250, che prende il posto della classe EMX125 presented by FMF Racing. Un altro aggiornamento riguarda il Motocross delle Nazioni Europee, di ritorno nei giorni 14-15 settembre dopo l’appuntamento saltato nel 2023. Si correrà al TCS Racing Park, in Romania, vicino alla capitale Bucarest, che quest’anno è stato teatro del FIM Junior Motocross World Championship. Come si può vedere in seguito, mancano ancora tre appuntamenti da ufficializzare per la prossima stagione mondiale.

Motocross 2024, il calendario aggiornato

Foto: mxgp.com