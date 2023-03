La MotoGP strizza sempre più l’occhio alla Formula 1. Nel primo appuntamento dell’anno a Portimao ci sarà infatti anche un grande ex delle quattro ruote e non solo come spettatore. Ralf Schumacher infatti sarà in pista alla guida della sua BMW Williams F1 del 2003, chiamato a compiere qualche giro tra le gare Moto2 e MotoGP della domenica di GP. Un momento di spettacolo in più per dare il via ad una stagione lunghissima ed impegnativa per il Motomondiale (il calendario completo).

Si tende sempre a dimenticare che anche il fratello minore di Michael ha ottenuto ottimi risultati in carriera e certo non per il cognome. Ralf Schumacher ha vinto il Gran Premio di Macao 1995, è campione di Formula Nippon 1996, è un vincitore di GP anche in Formula 1, in cui ha corso dal 1997 al 2007 con Jordan, Williams e Toyota. Per due volte ha chiuso 4° iridato (2001-2002), vincendo sei GP e conquistando in totale 27 podi, sei pole position e otto giri veloci. Schumacher ha corso poi per qualche anno nel DTM tedesco, prima di ritirarsi dalle corse.

Tornando al prossimo GP in Portogallo, la Williams FW25 sarà praticamente quella con cui Ralf Schumacher vinse le gare a Nürburgring e Magny-Cours nel 2003, una delle sue stagioni migliori in F1. Il chassis infatti è esattamente lo stesso ed è stato perfettamente ricostruito il motore BMW V10 P83, ovvero quello originale utilizzato nel 2003. Possiamo quindi dire senza problemi che Schumacher ritroverà la sua Williams di quell’anno, un tuffo nel passato per lanciare l’anno più lungo della MotoGP.

Foto: motogp.com