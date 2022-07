MotoGP: Oliveira sfreccia in auto, trionfo nel campionato portoghese

Il Motomondiale sarà pure in pausa, ma non tutti i piloti sono in vacanza. Abbiamo citato i ragazzi Moto3 Alberto Surra e Diogo Moreira, protagonisti in Supermoto, ma c’è anche chi si cimenta nelle quattro ruote. Lo scorso weekend gli ex MotoGP Valentino Rossi e Dani Pedrosa hanno corso a Misano, senza però avere particolare fortuna. Ben altro discorso per Miguel Oliveira, protagonista nel secondo round del Campionato Portoghese di Velocità disputato a Vila Real. Una nuova esperienza nelle auto assieme a Hyundai, di cui è brand ambassador, in coppia con papà Paulo.

Doppio trionfo

Un circuito cittadino che non aveva più visto gare negli ultimi due anni, uno stop causato dall’esplosione della pandemia da Covid-19. Ora però ha riaccolto un evento del campionato portoghese, disputato in concomitanza con il quinto round della FIA World Touring Car Cup. Gli Oliveira hanno accolto con un entusiasmo l’invito del marchio coreano e si sono presentati al via nella categoria TCR alla guida di una Hyundai i30N. Un evento decisamente di successo: Miguel e Paulo Oliveira hanno infatti trionfato in entrambe le gare disputate sui 4700 metri del Vila Real Circuito Internacional. Non è mancata poi la festa sul podio, alla quale si sono unite anche Cristina, moglie di papà Paulo, e Andreia, moglie del pilota MotoGP, con in braccio anche la figlia Alice.

VIDEO Fine settimana di successo a Vila Real

Divertimento e soddisfazione

“Nella prima gara di sabato siamo partiti lontani, in seguito però sono riuscito a guadagnare posizioni” ha scritto il pilota KTM MotoGP sul suo sito. “La partenza della seconda gara è stata invece un po’ fuori controllo, ma mio padre è riuscito a gestire bene la situazione. La i30N non ha riportato danni, così ho continuato a divertirmi.” Obiettivo centrato, anzi anche di più, visto che padre e figlio hanno vinto entrambe le corse di questo secondo round CPV. “Ci è piaciuto tanto” ha sottolineato Oliveira, ‘spinto’ anche dal pubblico festante. Non la sua prima esperienza a quattro ruote: ricordiamo la 24 Ore al Circuit de Barcelona-Catalunya lo scorso settembre, chiudendo secondo alla guida di una KTM X-Bow GTX. A dicembre invece ha conquistato il successo nella tappa CPV a Estoril con una Porsche 991 GT3 Cup, beneficiando di una penalità inflitta al vincitore.

Foto: oliveira88.com