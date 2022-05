Ricordate Ivan Goi? Classe 1980, debuttò nel Motomondiale giovanissimo, a soli 15 anni. Vinse il primo GP nella sua stagione completa d’esordio, nel 1996 con la Honda 125 a Zeltweg. Era un talento, un piccolo “Valentino Rossi” ma ancor prima che Valentino Rossi sbocciasse. Purtroppo l’entusiasmo degli inizi si è smorzato presto, fra scelte sbagliate, team non al top e moto poco competitive. Non gli hanno dato neanche tante “seconde possibilità”, perchè nel 2002, a soli 22 anni, Ivan Goi era praticamente già un ex pilota.

Ivan il Terribile

Uno spreco incredibile per il motociclismo italiano, perchè questo ragazzino, con una migliore gestione, ci avrebbe fatto saltare a lungo sulle sedie. E’ passato tanto tempo, oggi Ivan Goi ha 42 ma non ha mai smesso di vivere per la moto, e correre. Forte, molto forte. Ieri a Cremona il pilota mantovano ha dominato la categoria 600 del Motoestate con la Ducati V2, precedendo Thomas Brianti e Giacomo di Gioia. Nella serie più frequentata degli amatori Ivan Goi corre da “ospite”, il suo livello tecnico è ancora oggi degno di altre platee. Ma nell’antipasto si sarà divertito, e mostrato a parecchi come si va (forte) in moto.

Oggi il resto del programma

Sempre ieri il Motoestate ha offerto anche le gare della 300, vinta da Giacomo Zannoni, e la 1000 Open andata. Oggi il resto del programma: tantissime gare, un mucchio di piloti per trascorrere una domenica di passione nel paddock e ai bordi del tracciato cremonese.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri