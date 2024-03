Moto3 CIV, Lucky Racing Team: “Raccogliere quanto seminato nel 2023”

In archivio le prove ufficiali pre-campionato del CIV 2024 a Misano. Anche il Lucky Racing Team ed il suo pilota Elia Bartolini (reduce dal debutto nel Mondiale Supersport 300, avvenuto nel weekend) hanno sfruttato al massimo lunedì 18 (a metà per pioggia) e martedì 19 per lasciarsi alle spalle la lunga pausa invernale ed avvicinarsi alla nuova stagione della Moto3 tricolore.

Un’occasione per riprendere il feeling con le competizioni e testare alcune modifiche fatte sulla moto nel periodo di sosta. Nel weekend 6-7 aprile, quindi tra circa due settimane, proprio il circuito dedicato a Marco Simoncelli segnerà il punto di partenza di un campionato 2024 in cui anche il Lucky Racing Team vuole essere grande protagonista.

Test a Misano, il resoconto di tutte le categorie in azione

Lucky Racing, i commenti di team e pilota Moto3

“È stata una trasferta interessante” ha sottolineato il team manager Andrea Raimondi. “Erano presenti tutti i componenti della squadra e il telemetrista Alessandro Ciccola, con noi da quest’anno. Ha potuto così conoscere il metodo di lavoro del team, anche se con il capo tecnico Ezio Pironi ha già collaborato durante la costruzione della Moto3, è lui che ha curato l’elettronica”.

“Spero di raccogliere ciò che ho seminato con il team l’anno scorso” ha dichiarato Elia Bartolini. “Nel 2023 abbiamo fatto crescere gara dopo gara la moto, andando spesso a podio. È un progetto ancora giovane, lo scorso anno non abbiamo partecipato al primo round perché la moto non era ancora pronta. Dopo questi test però mi ritengo soddisfatto, sono pronto per il primo round ad aprile”.

“Lunedì ero in pista e ho avuto una buona impressione” ha aggiunto Marco Raimondi, presidente della squadra Moto3. “Sono contento di avere anche quest’anno Bartolini, così diamo continuità al progetto, e anche Alessandro Ciccola, il telemetrista voluto dal nostro capotecnico Pironi per dare seguito allo sviluppo della Moto3”.