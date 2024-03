Le strutture tricolori continuano il processo di avvicinamento alla nuova stagione CIV. C’è chi ha già girato, per il Lucky Racing Team invece è ormai prossima la prima occasione del 2024 per riprendere il feeling di squadra, con la new entry del nuovo telemetrista Alessandro Ciccola, e mettere a referto i primi chilometri in pista. Nei giorni 18-19 marzo, quindi tra una settimana, Elia Bartolini girerà a Misano per testare le modifiche fatte durante l’inverno sulla “Lucky/TM” della squadra guidata da Andrea Raimondi, team manager e anche quest’anno pilota Motoestate, e da Marco Raimondi, presidente della struttura.

Un’occasione fornita dalla Federazione Motociclistica Italiana e Dunlop Italia, in collaborazione con EMG Eventi, che hanno “affittato” il tracciato di Misano per la prossima settimana. Saranno due giornate di test ufficiali importanti per raccogliere quante più informazioni possibili su una moto nata solamente l’anno scorso ed in costante aggiornamento, grazie anche al lavoro da collaudatore di Andrea Raimondi. Prove fondamentali in vista di una nuova stagione nella Moto3 tricolore, che scatterà nel weekend 6-7 aprile proprio dal ‘Marco Simoncelli’, in cui squadra e pilota puntano ben più in alto.

Bartolini e Lucky Racing, obiettivo CIV Moto3 da protagonisti

“Non vediamo l’ora di iniziare” è il primo commento del team manager della squadra reggiana della Moto3 tricolore. “Siamo carichi e queste due giornate serviranno per riprendere il feeling con la moto e la pista. Anche se devo dire che Bartolini non è mai sceso dalla sella: si è allenato facendo motocross, in più ha partecipato alla 100 km dei Campioni al Ranch di Valentino Rossi, giungendo secondo e dimostrando d’essere già in buona forma”.

Non meno carica da parte di Elia Bartolini, anche quest’anno unica punta di un team con cui ha già ottenuto risultati interessanti. “Sono contento di continuare a correre per il Lucky Racing Team” ha infatti dichiarato il 20enne di Cesena. “Voglio raccogliere ciò che ho seminato lo scorso anno portando al debutto la Moto3 costruita nel reparto corse di una squadra con cui, durante il 2023, siamo cresciuti gara dopo gara, andando spesso a podio. Anche i miei consigli sono stati preziosi per la crescita, è stato un ottimo lavoro d’equipe”.

“Sono felice di continuare una collaborazione con Bartolini già decisa a fine 2023” ha aggiunto Marco Raimondi, presidente della squadra. “Nonostante il giovane progetto, abbiamo visto che tutti i componenti del team sono stati bravi e hanno contribuito alla crescita della moto. Quest’anno puntiamo decisamente a fare un campionato di un ottimo livello. Non voglio nascondermi perché il potenziale per vincere il titolo italiano ora c’è, il pacchetto pilota/squadra/moto funziona, e con un po’di fortuna… Perché non sognare?”