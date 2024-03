MotoGP, Bastianini si guarda attorno per il 2025: il punto di Pernat

Per Enea Bastianini il gran premio a Portimao era un appuntamento particolare. Infatti, in Portogallo non solo si è laureato campione del mondo Moto2 nel 2020, ma si è anche infortunato seriamente all’inizio dello scorso campionato. Ci teneva a fare bene e così è stato. Ha conquistato la pole position e nella gara di domenica ha ottenuto il secondo gradino del podio, riscattando una sprint race conclusa in sesta posizione. È terzo nella classifica generale, a -21 dal leader Jorge Martin e davanti di 2 punti al compagno Pecco Bagnaia.

MotoGP Portimao, l’analisi di Bastianini

Il pilota ufficiale Ducati ha parlato a Sky Sport MotoGP della sua gara: “Dopo la sprint volevo riscattarmi. È stata una bella battaglia e ci ho creduto fino alla fine, però Jorge ha spinto davvero forte e mi sono dovuto accontentare della seconda posizione. A inizio gara ero sicuramente un po’ più nervoso di lui, ho fatto qualche errorino di troppo. In curva 5 sono andato lungo. Poi Martin è stato perfetto, non ha mai sbagliato ed era impossibile batterlo. Inoltre, era difficile superare Vinales, perché nel T4 era più forte di me“.

Bastianini è un contendente al titolo? La sua speranza è ovvia, anche se è ancora presto per sbilanciarsi su come si evolverà la stagione: “Spero di sì. Penso che abbiamo trovato una buona base, stiamo lavorando nel modo giusto e con la Desmosedici GP24 mi diverto. Il campionato è lungo, dobbiamo ancora dimostrare tanto. Mi mancava il giro veloce, ma l’ho riacquisito. Sono contento al 95%“.

Pernat e il futuro di Enea

A Portimao era presente anche Carlo Pernat, manager di Bastianini, convinto che in questa stagione vedremo il riminese molto forte dopo un 2023 complicato: “Questo è l’anno in cui lo vedo più preparato sia fisicamente sia mentalmente. Lo vedo competitivo, sa che è un anno importante e che deve giocarsi il mondiale“.

Se Ducati decidesse di spostarlo nel team Pramac nel 2025, Enea lo accetterebbe o si guarderebbe attorno? Pernat è netto: “Si guarderebbe attorno e ci stiamo già guardando attorno. Sarebbe la quinta opzione andare in un team non ufficiale, con tutto il rispetto. Credo che al Mugello sapremo cosa succederà. Ho parlato con Dall’Igna, mi ha detto di stare tranquillo e di non cercare altre cose, ma vediamo di cercarle lo stesso (ride, ndr). Per il team ufficiale Ducati se la giocano lui, Martin e Marc Marquez“.

Foto: Ducati Corse