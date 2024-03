MotoGP, Pecco Bagnaia: “Marquez ed io siamo due piloti diversi”

Pecco Bagnaia lascia Portimao con soli sei punti in più in classifica piloti MotoGP e perde la leadership del Mondiale. A meno di tre giri dalla fine incassa la prima caduta in un corpo a corpo con Marc Marquez nel tentativo di un sorpasso all’interno in curva 5. Il pilota italiano si rammarica dell’accaduto, ma preferisce non pensarci più e sta già iniziando a lavorare con l’intento di recuperare il terreno perso ad Austin fra due settimane.

Caduta e zero punti

Una domenica storta per il campione in carica della Ducati ufficiale che sin dai primi giri non ha trovato il giusto feeling con la GP24. Poco prima dell’incidente al 23° giro aveva dovuto cedere il quarto posto alla KTM di Pedro Acosta che si riconferma un osso duro per la stagione in corso e per il futuro. “Pensavo di poter attaccare, ma non riuscivo ad essere veloce come i primi e ho cominciato a guidare prestando attenzione a diversi aspetti. Ho provato a difendermi, ma Acosta era chiaramente più forte di me. Poi Marc ha provato a superarmi, ma è andato largo, ha chiuso la strada e ci siamo toccati“.

Il Collegio degli Steward ha convocato entrambi al termine del GP, ma alla fine non ha sanzionato nessuno dei due. Il Mondiale inizia però a infervorarsi per i fan della MotoGP, anche se i toni del campione in carica restano alquanto pacati, additanto l’accaduto come un normale incidente di gara. “Siamo due piloti diversi con punti di vista diversi, ma eravamo entrambi d’accordo sul fatto che non ci fosse alcuna penalità. Mi fa arrabbiare il fatto di tornare a casa con zero punti, ma dobbiamo andare avanti“. Pecco Bagnaia si è visto chiudere la traiettoria alla curva 5 e a quel punto l’impatto è stato inevitabile. “Non ho avuto il tempo di sollevare la moto. Era difficile evitarlo, ma il colpo che ho ricevuto mi ha fatto chiudere l’anteriore e non ho potuto fare nulla. Dal mio punto di vista non ho fatto nulla di rischioso”.

Il pensiero è già ad Austin

Il pilota della Ducati factory preferisce non soffermarsi su quanto accaduto nel secondo round del campionato MotoGP, pur essendo consapevole che, con 23 punti in meno di Jorge Martin, dovrà rimontare nelle prossime gare. L’unico pensiero è rivolto alla prossima tappa, quando sarà doveroso cercare di recuperare terreno sul pilota Pramac. “Come l’anno scorso, ho finito il secondo GP con zero punti e questa volta non è stata colpa mia, ma si tratta di un incidente di gara. Il campionato è lungo, ma speravo di essere più costante rispetto allo scorso anno. Andiamo alla prossima gara cercando di fare del nostro meglio, la pista mi piace, ma dovrò fare un passo avanti perché questo weekend è stato un po’ più complicato“.

Nessun dubbio sul potenziale della moto, nonostante qualche vibrazione di troppo dopo i primi giri. Ma tanta amarezza per essere scivolato dal primo al quarto posto della classifica MotoGP, alle spalle del compagno di box Enea Bastianini. “Non sono riuscito a chiudere la traiettoria e ho perso molto nelle curve 4 o 5, due decimi al giro. Ho provato a fare altre traiettorie per avere la stessa velocità in curva dei piloti davanti a me, ma andavo largo. Dobbiamo capire cosa è successo – ha concluso Pecco Bagnaia -. Ho avuto anche qualche problema di vibrazioni a partire dal settimo giro e non me lo aspettavo così presto“. Tra due settimane inizia la rincorsa al “vecchio” rivale.

