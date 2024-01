Moto2: Mattia Casadei, approdo in JuniorGP con Ciatti-Boscoscuro

Di qualche ora fa la conferma di Alberto Surra per la stagione 2024. Le voci c’erano da tempo, ora ecco l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Mattia Casadei nel Team Ciatti-Boscoscuro. Non c’è il rinnovo per Francesco Mongiardo, accanto al torinese invece ci sarà il campione MotoE in carica, che alternerà quindi la difesa del titolo elettrico, stavolta con LCR, alla sfida nell’Europeo Moto2. Come Surra, anche Casadei ha all’attivo qualche GP nel Mondiale di categoria: un pizzico di esperienza in più quindi per provare a dire la sua nella Moto2 del JuniorGP.

Mattia Casadei con Ciatti-Boscoscuro

“Siamo molto felici di poter annunciare i nostri piloti per la prossima stagione” ha commentato Luca Ciatti, team owner della struttura in azione nell’Europeo Moto2. “Crediamo che, con la professionalità dei membri del team, il supporto di Boscoscuro e il talento dei nostri piloti, siamo candidati a diventare campioni.” Non manca un commento sul pilota confermato in precedenza. “Con Alberto Surra iniziamo la nostra seconda stagione, crediamo che possa essere l’anno della conferma come uno dei piloti più forti della Moto2.” D’altra parte ecco una new entry. “L’arrivo di Mattia Casadei è entusiasmante, non vediamo l’ora di lavorare con lui e di aiutarlo a essere al top fin dalla prima gara”.

JuniorGP, il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna