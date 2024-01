Yamaha R7 Cup Italia: ufficializzato il calendario 2024

Dopo aver incoronato Tommaso Occhi Campione 2023, la Yamaha R7 Cup Italia si appresta ad affrontare la sua terza edizione. Il promoter EMG Eventi, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, ha ufficializzato il calendario 2024 del trofeo monomarca riservato alla sportiva di media cilindrata della casa di Iwata. In termini di date e appuntamenti, una stagione all’insegna della continuità: 5 round per 7 gare complessive, da aprile a settembre. Con previsto inizio a Misano e gran finale a Imola.

Confermati i 5 round

La stagione 2024 della Yamaha R7 Cup Italia scatterà il 6-7 aprile prossimi al Misano World Circuit Marco Simoncelli (2 gare), proseguendo con l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga e l’Autodromo del Mugello rispettivamente nei mesi di maggio e giugno. In piena estate si farà nuovamente capolino al Misano World Circuit Marco Simoncelli (2 gare), mentre le ostilità si chiuderanno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola l’ultimo fine settimana di settembre.

La Yamaha R7 Cup Italia ormeggia nel CIV

In controtendenza al precedente biennio, quest’anno la Yamaha R7 Cup Italia disputerà tutti i round nel contesto del Campionato Italiano Velocità. Pertanto, niente più eventi in concomitanza con Coppa Italia Velocità o (soprattutto) Mondiale Superbike, come avvenuto in occasione della tappa di Imola lo scorso mese di luglio. Ai migliori piloti classificati in campionato, tuttavia, verrà riservato l’accesso alla Super Finale Europea che andrà in scena a fine anno durante un week-end di gara (da definire) dello stesso Mondiale Superbike.

CALENDARIO 2024 YAMAHA R7 CUP ITALIA:

1° Round : 6-7 aprile – Misano World Circuit Marco Simoncelli

2° Round: 25-26 maggio – Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga

3° Round : 22-23 giugno – Autodromo del Mugello

4° Round: 3-4 agosto – Misano World Circuit Marco Simoncelli

5° Round: 28-29 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Photo credit: Mauro Stanzani