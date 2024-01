Sfide ad alta quota in Val d’Aosta: torna l’Ice Trophy

Brividi ed emozioni in Val d’Aosta per la prima gara stagionale dell’Ice Trophy, l’unico trofeo motociclistico su ghiaccio presente in Italia. La manifestazione è giunta alla sua quinta edizione ed è unica nel suo genere. In passato gli appassionati delle gare di moto ad alta quota partecipavano al Winter Wheels ma era diverso, assomigliava al cross, era su neve e non su ghiaccio e soprattutto non prevedeva l’uso di gomme chiodate.

Il primo appuntamento dell’Ice Trophy sarà a il 4 febbraio Crevacol, in provincia di Aosta. Meteo permettendo ce ne sarà poi un secondo. In passato si sono svolte anche quattro gare ma in un inverno così tanto caldo non è semplice organizzare le gare su ghiaccio.

La manifestazione è aperta a tutti i tipi di moto purché con pneumatici chiodati, come da regolamento. Sono ammesse le varie tipologie di moto compresi gli scooter, le elettriche, le pit bike, le moto da cross, enduro, quad e trial. Tra l’altro ha già confermato la sua presenza Giovanni Baggi del team AvioBike con la Stark Varg elettrica.

L’Ice Trophy è simile al supermotard ma su ghiaccio. Si corre su una pista tipo kartodromo, non su un ovale. Tra i piloti c’è chi arriva dalla velocità, chi dal cross, dal flat-track o dal supermotard. L’anno scorso ha trionfato Elia Bartolini, ormai uno specialista del flat-track, ma in questa edizione non sarà presente. Tra i piloti che hanno gareggiato in passato anche Luca Salvadori e Kevin Manfredi. Sempre notevole anche la presenza di stranieri, in particolare francesi, svizzeri ed austriaci per un evento divertente e spettacolare sia per chi partecipa che per il pubblico.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri