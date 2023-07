Moto2, Carlos Tatay sorride: la prima immagine dall’incidente

Una sola immagine vale più di mille parole. Nel caso di Carlos Tatay lo possiamo ben dire. Per la prima volta dall’incidente a Portimao è comparsa una foto sui canali social dello stesso pilota, mostrandolo così “dal vivo” in ospedale. Ancora non c’è un comunicato ufficiale sulla sua condizione fisica, ma fa già piacere vedere un primo sorriso del pilota spagnolo. Oltre a mostrare i muscoli, come per dire che sta lottando per tornare il più presto possibile in forma.

Tatay rassicura tutti

È certo un sollievo vederlo col sorriso, pur disteso su un letto d’ospedale e chiaramente tutt’altro che in forma. Ma Carlos Tatay ha voluto rassicurare così tutte le persone che hanno riempito i canali social di team e pilota di messaggi d’affetto e di auguri dopo il grave incidente all’Autodromo do Algarve. L’alfiere del Mandalika SAG Team, ha postato la foto che vedete in copertina, assieme alla parola “recupero” in didascalia. Non solo: segue un’immagine con alcune fotografie assieme alla fidanzata Ayelen Gonzalez, che chiaramente non fa mancare tutto l’affetto possibile al pilota Moto2. Per finire ecco l’immagine di un libro dal titolo eloquente: “Il potere di avere fiducia in te stesso”, di Curro Cañete. Tatay parla chiaro: si sta impegnando per riprendersi al meglio dopo l’accaduto in Portogallo.

Ci vuole tempo

Abbiamo visto il sorriso di Tatay e la sua voglia di lottare. Ma ricordiamoci quanto detto dal team negli ultimi giorni: la strada sarà lunga e difficile. Non è stato infatti un incidente indolore per lo spagnolo, protagonista in Gara 1 a Portimao di un violento highside, a cui è seguita una scivolata ad alta velocità nella lunga via di fuga della prima curva del tracciato spagnolo. Le corse sono andate avanti, ma per Tatay è servito un intervento d’urgenza per scongiurare una situazione ancora peggiore. Come detto, ancora non si sa di preciso qual è il quadro clinico dello spagnolo, ma una prima buona notizia arriva dalle foto citate. Per la sua situazione fisica non azzardiamo ipotesi, ma attendiamo l’ufficialità dalla squadra.

Foto: Social-Carlos Tatay