Jorge Lorenzo “Marc Marquez tornerà a vincere”

“Se Marquez ha una moto all’altezza della situazione può tornare al successo”. Jorge Lorenzo ne è convinto. Il pilota maiorchino è stato uno dei grandi ospiti presenti alla prima giornata del ProDay a Misano. L’iniziativa è stata organizzata per presentare la Gamma 2023 Vmoto, Super Soco e Vmoto Fleet. Nell’ambito della manifestazione tanti hanno potuto girare con le proprie moto o con quelle messe a disposizione dagli organizzatori. Sono scesi in pista tra gli altri Luigi Rivola, Marco Lucchinelli, Loris Capirossi, Emilio Alzamora, Lorenzo Lanzi, Dario Marchetti, Michele Pirro, Mattia Casadei, Chaz Davies, Massimo Roccoli e tanti altri. Jorge Lorenzo si è divertito a girare con una Yamaha R1 stock e tra un turno e l’altro abbiamo approfittato per quattro chiacchiere.

“Sono contento di partecipare a questa bella festa organizzata da Graziano Milone di VMoto Soco – dice Jorge Lorenzo a Corsedimoto – è una giornata tra amici ed un’occasione per provare di nuovo la sensazione di andare in moto. La pista di Misano mi piace molto sia quando corro con le due con le quattro ruote”.

Come sta andando la tua carriera di pilota automobilistico?

“Nell’ultima gara che abbiamo fatto, al Mugello, sono riuscito ad essere veramente competitivo ed era la prima volta che mi succedeva. Purtroppo mi sono girato all’Arrabbiata altrimenti avrei avuto la quarta posizione assicurata. Peccato ma ci siamo”.

Da grande ex, come vedi la MotoGP 2023?

“Sicuramente vincerà il titolo una Ducati e penso che lo farà con Pecco Bagnaia: è lui il grande favorito”.

Marc Marquez uscirà da questo periodo nero?

“Se ha una moto forte lui va forte e torna a vincere le gare”

