Superbike, Razgatlioglu attack a Imola: sfida lanciata a Bautista

Toprak Razgatlioglu è l’unico pilota, oltre ad Alvaro Bautista, ad aver vinto delle gare nel Mondiale Superbike 2023. Ma il bottino è comunque magro, dato che ha trionfato solo nelle Superpole Race in Indonesia e a Donington Park. Non è mai riuscito a vincere in una gara lunga e spera di farlo nel round a Imola che si disputa in questo weekend.

Il pilota Yamaha continua a dichiarare di credere ancora nel titolo, anche se Bautista lo precede in classifica di ben 93 punti. Rimontare sembra una missione impossibile. Per riaccendere la fiamma della speranza deve provare a recuperare punti in Emilia-Romagna e nel prossimo round a Most, sperando anche che lo spagnolo commetta degli errori.

Superbike Imola, Razgatlioglu pronto a sfidare Bautista

Razgatlioglu è carico per questo fine settimana in Italia e ha chiaro il suo obiettivo: “Ho dei bei ricordi di Imola legati al 2015, quando ho lottato con Federico Caricasulo per la vittoria del Campionato Europeo Superstock 600. Questa sarà la mia prima volta con Yamaha, penso che possiamo fare bene perché adoro la pista. Mi piace quando ci sono curve in cui entri alla cieca, mi piacciono i circuiti vecchia scuola con delle frenate brusche. Jonny a Imola è stato molto forte in passato, ma cercherò di fare del mio meglio. Non è mai possibile dire cosa accadrà prima della gara. Vedremo, ma voglio lottare per vincere“.

Il pilota turco andrà all’attacco, non può fare altro. La sua speranza è quella di avere una Yamaha R1 forte per poter sconfiggere Bautista, Rea e gli altri avversari. Non ha mai corso con la moto di Iwata a Imola, che non ospita il WorldSBK dal 2019. Le prove libere del venerdì saranno molto importanti.

Locatelli vuole tenere Rea dietro

Andrea Locatelli è terzo nella classifica generale, ha 12 punti di margine su Jonathan Rea e proverà a lasciare l’Emilia-Romagna senza perdere la posizione: “Ho girato a Imola – spiega – ma sono passati tanti anni. Sicuramente avremo condizioni difficili, perché farà molto caldo. Dobbiamo essere pronti e concentrati. Il tracciato mi è sempre piaciuto, soprattutto quando ci ho corso nel CIV Moto3 e ho vinto nel 2013. Bisogna iniziare a lavorare bene da venerdì per prepararci al weekend“.

Locatelli ci tiene a fare bene in Italia: “Molti piloti non hanno corso su questa pista – aggiunge – ma altri come Rea la conoscono molto bene. È importante avere tutto pronto venerdì per poi essere veloci da Gara 1 e continuare a ottenere buoni risultati. È bello avere un’altra gara italiana, molto diversa da Misano. Tanti saliscendi, frenate brusche e chicane. Cercheremo di godercela e di ottenere il massimo“.

Foto: Yamaha Racing