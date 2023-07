MotoGP, Bezzecchi sul futuro: “Domande non difficili da gestire”

Non vede l’ora di tornare in pista Marco Bezzecchi per proseguire la scia arrembante di risultati anche nella seconda parte di stagione MotoGP. Il pilota del team Mooney VR46 ha instaurato un feeling ottimale con la sua Ducati Desmosedici GP22 e si è guadagnato una moto ufficiale per il prossimo anno. Tante le voci sul suo futuro, ma l’allievo di Valentino Rossi mette subito in chiaro: nel 2024 correrà ancora con la squadra di Tavullia.

Una stagione MotoGP al vertice

“Le vacanze sono belle, ma hanno già stufato… Rubik non mi sopporta già più! Voglia di moto! Ciao a tutti“, scrive il pilota romagnolo sui social. In attesa del primo weekend di agosto, quando riprenderà il via il Motomondiale sul circuito di Silverstone. Il bilancio della prima metà di campionato è più che positivo, da dieci e lode, oltre ogni aspettativa. La sua prima vittoria (e del team VR46) in MotoGP a Termas, un altro trionfo a Le Mans, il successo nella Sprint di Assen, altri quattro podi. Un totale di 158 punti che valgono il terzo posto, ad una sola lunghezza da Jorge Martin e a -36 dal leader Francesco Bagnaia. Dietro il successo di Marco Bezzecchi c’è anche il meticoloso lavoro di una squadra nata dalle ceneri dello staff di Valentino Rossi affiancato da un team di tecnici giovani e già collaudati nelle classi minori.

Sette podi in otto GP

C’era aria di ottimismo sin dai test invernali, quando il suo VR46 ha stampato subito tempi interessanti, ma serviva la conferma nel Mondiale. “La cosa di cui, al momento, sono più orgoglioso è la prima vittoria in Argentina. Era il mio reale obiettivo per la stagione, ma non mi aspettavo che sarebbe successo tutto così in fretta. Un risultato che mi sta a cuore e di cui sono particolarmente orgoglioso“. Peccato per il weekend deludente a Jerez, ma serve a trarre un insegnamento fondamentale: “Importante portare a casa punti anche in quelle giornate dove non proprio tutto va per il verso giusto“.

2024 ancora in VR46

Bagnaia resta il grande favorito per il titolo MotoGP, forte anche di una Ducati ufficiale, ma sotto sotto Marco Bezzecchi sa che provarci è un diritto e dovere. “Essere nelle prime posizioni del Campionato è difficile sotto tanti punti di vista. Hai tanto da fare, tanta pressione da gestire, i media spingono su di te. Per il momento non ci penso troppo, cerco di rimanere rilassato e concentrato sulla guida“. Già si parlava di un possibile approdo in Pramac, im attesa di guadagnarsi un posto nel team factory per il 2025.

Il gruppo di Tavullia e il ‘Bez’ non ci pensano affatto. “Le domande sul futuro non sono così difficili da gestire. Ho una grande squadra alle mie spalle, insieme alle VR46 Riders Academy e al mio manager. Cercano tutti di mantenere la calma e di stemperare la pressione. Sono fortunato perché così posso concentrarmi sul lavoro e dare il massimo ogni weekend“.

Foto: Mooney VR46