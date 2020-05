Misano torna in vita con un buon numero di piloti in azione. Pirro, Savadori, Bastianini, Bulega, alcuni ragazzi del CIV. Ecco le immagini di chi c'era.

Si riaccendono i motori al Misano World Circuit. Nella giornata odierna abbiamo visto un buon numero di piloti in azione su questo tracciato, per la prima volta dalla chiusura totale dovuta alla pandemia. Chiaramente con le dovute precauzioni, rispettando il protocollo federale imposto in questi giorni per ridurre il rischio di contagi.

L’attività a Misano è cominciata alle 14:00. In azione due collaudatori della categoria MotoGP, nonché protagonisti del CIV Superbike. Parliamo di Michele Pirro (Ducati) e di Lorenzo Savadori (Aprilia). Prontissimi a ricominciare due ragazzi del Mondiale Moto2, Enea Bastianini (Italtrans Racing) e Nicolò Bulega (Gresini Racing).

Dal CIV, Luca Bernardi (Supersport 600), Lorenzo Gabellini (campione 2019 della stessa categoria) ed Andrea Natali (categoria Moto3, con una 300). In pista anche Alessandro Delbianco (ex Mondiale Superbike, quest’anno schierato nel CIV). Infine si sono visti Massimo Roccoli e Mattia Pasini.

Da sottolineare come ogni pilota sia rimasto prevalentemente nella propria tenda, o box (per chi lo aveva), muovendosi solo quand’era il momento di scendere in pista. O per alcune foto della giornata, che vediamo nella gallery qui sotto. Tutte le immagini sono di Fabrizio Pietrangeli.