L’Austria nega il permesso di atterrare a Valentino Rossi

Valentino Rossi e i ragazzi della VR46 Academy volevano raggiungere il Red Bull Ring per un evento Yamaha, ma l'Austria nega il visto.

L’icona della MotoGP Valentino Rossi non potrà raggiungere Misano prima dell’1 giugno, quando saranno permessi gli spostamenti tra le Regioni (il condizionale resta un obbligo). Attualmente è consentito attraversare i confini regionali soltanto per motivi di lavoro e di salute, non è compreso l’allenamento.

Ma secondo quanto riferito da Speedweek.com il Dottore avrebbe provato a raggiunge il Red Bull Ring in Stiria per una sessione speciale di “scuola guida” organizzata da Yamaha. Sul tracciato austriaco presenti Jürgen Reich, Marcel Schrötter e l’amico Jonas Folger. Nei box c’era anche una Yamaha R1, una con il numero 21 di Franco Morbidelli. A quanto pare il Dottore e l’allievo del team Petronas SRT avevano in programma un vero e proprio blitz. “Avevamo tutto pronto. Valentino Rossi voleva anche volare in privato a Graz con i suoi ragazzi. Per quanto ne so, non gli è stato nemmeno permesso di andare a Misano oggi“, ha detto Mandy Kainz, mente del Yamaha Austria Racing Team (YART) a Heimschuh nella Stiria meridionale.

Insieme ai futuri compagni di box Petronas SRT anche gli altri allievi dell’Academy. “Valentino sarebbe venuto con l’intera Academy. Ma non ha ottenuto un permesso di sbarco. Ho scritto un’email al vice cancelliere e ministro dello sport Werner Kogler, ma sfortunatamente non ho ricevuto risposta. Avrebbe potuto revocare il divieto di sbarco. Ora vedremo quando potremo fissare un nuovo appuntamento“.

Doveva esserci il fior fiore della Yamaha Racing, compresi Michael Van der Mark, che non è riuscito a fare un test Covid in tempi rapidi, e Maverick Vinales e Fabio Quartararo. I due piloti della classe regina restano bloccati ad Andorra, dove da ieri hanno ripreso ad allenarsi all’aperto. Per il momento bisogna ancora fare i conti con le rigide restrizioni in materia di spostamenti. Anche per questo motivo Dorna sta prendendo tempo per diramare il nuovo calendario del Motomondiale 2020.