Michele Pirro torna alle origini: si allena al Levante dopo 24 anni

Michele Pirro, Micheal Rinaldi, Simone Corsi, Matteo Ferrari, Nicolas Fruscione e Diego Palladino insieme per un week-end di allenamento all’ Autodromo del Levante, nei pressi di Bari. Piloti affermati e giovani promesse insieme dunque su un circuito che sta assumendo un ruolo sempre più importante nel panorama italiano. Simone Corsi è tornato sul circuito di Binetto, dove aveva vinto nel Trofeo Inverno, per un nuovo test con la Yamaha Supersport di AltoGo. Gli altri piloti hanno girato invece con moto stock.

Michele Pirro vive da anni in Romagna ma è originario di San Giovanni Rotondo. Questo allenamento ha avuto un sapore davvero speciale per lui.

“Per me è stato molto bello tornare nella pista in cui avevo debuttato 24 anni fa – racconta Michele Pirro a Corsedimoto– E’ stata la prima volta quest’anno sull’asfalto dopo essere andato a girare nel deserto con gli amici. E’ stato un buon allenamento e mi sono tolto un po’ di ruggine in vista di Sepang”.

Perché hai scelto di andare proprio all’Autodromo del Levante?

“Quest’anno faccio fatica andare in Spagna perché questa settimana abbiamo gli shooting, poi l’evento a Madonna di Campiglio ed in seguito andiamo in Malesia per i test della MotoGP. Dopo tanti ho approfittato per tornare all’ Autodromo del Levante. Sabato il meteo non è stato il massimo da domenica sono riuscito a fare un buon lavoro”.

Con che moto hai girato?

“Con semplici moto da allenamento, in versione stock e in configurazione stradale. Niente racing ma abbiamo fatto un buon allenamento e ci siamo divertiti“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon