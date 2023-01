Superbike, Jonathan Rea: il Cannibale ha ancora fame, Agostini nel mirino

Dalla lotta per il titolo mondiale Superbike non si può escludere uno come Jonathan Rea. Dopo due anni nei quali ha visto trionfare Toprak Razgatlioglu prima e Alvaro Bautista poi, il sei volte campione ha voglia di riprendersi la corona.

Ha firmato un contatto fino al 2024 e si aspetta che Kawasaki lo metta nella condizione di lottare di nuovo per il titolo. Ha rinnovato dopo aver ottenuto delle specifiche garanzie tecniche dalla casa di Akashi, che in questi mesi si è adoperata per accontentarlo. Lo sforzo basterà per tornare a vincere? Lo scopriremo.

Superbike, Rea si aspetta progressi da Kawasaki

Kawasaki nel 2023 porterà alcuni aggiornamenti alla Ninja ZX-10RR, ma non ci sarà una rivoluzione. Rea spera che le novità tecniche consentano di migliorare in quelle aree nelle quali non si sentiva abbastanza competitivo nello scorso campionato SBK.

Più volte ha ribadito di non disporre di sufficiente velocità in rettilineo e di non essere pienamente soddisfatto dell’accelerazione della sua moto. Altro aspetto sul quale intervenire è il grip delle gomme ad alte temperature, soprattutto nell’ultima parte di gara. Gli upgrade previsti dal KRT dovrebbero mettere il nord-irlandese in una condizione migliore.

Nelle giornate 25-26 gennaio a Jerez ci sarà il primo test del nuovo anno e c’è curiosità di vedere il confronto con la concorrenza. Poi il bis a Portimao il 31 gennaio e il 1° febbraio. Primi assaggi di una stagione che dovrebbe essere spettacolare.

Jonny sogna il settimo titolo SBK

Anche se ha già sei mondiali Superbike in bacheca e a breve compirà 36 anni, Rea non ha perso affatto la sua fame di vittorie. Il Cannibale non è ancora sazio, ha grandi motivazioni per il 2023 e intende battere sia il campione in carica Bautista che l’altro rivale Razgatlioglu. Salvo sorprese, saranno ancora loro tre i riferimenti del campionato.

Il fenomeno Kawasaki quest’anno può anche migliorare una statistica che lo riguarda. Con 3 vittorie in Supersport e 118 in Superbike è già il pilota di maggiore successo nella storia del WorldSBK, ma può comunque raggiungere e superare una leggenda del Motomondiale che in carriera di gare ne ha vinte 123: Giacomo Agostini, un quindici volte campione del mondo.

Considerando i due trionfi alla 8 Ore di Suzuka nel Mondiale Endurance, in realtà Rea avrebbe già 123 vittorie iridate, ma cercherà di assicurarsi un numero sufficiente di successi nel WorldSBK per evitare eventuali equivoci o “contestazioni”. Ha il tempo per raggiungere l’obiettivo e sarà interessante vedere come lo celebrerà: “È una statistica alla quale guardo – ha detto dopo l’ultima vittoria a Phillip Island – e so che i ragazzi hanno pronto qualcosa da un po’“. Vedremo.

Foto: Kawasaki Racing