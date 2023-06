E’ possibile andare forte con una moto stradale? Sì, se sulla propria carta d’identità c’è scritto Lorenzo Lanzi. Il pilota romagnolo, per anni tra i protagonisti del Mondiale Superbike, è quinto nella classifica generale del National Trophy con la Ducati V4R del team NB Racing di Nicolò Battiato. Lorenzo Lanzi ha 41 anni ma una voglia di correre ed una passione più uniche che rare. La condizione fisica è ancora ottima: sembra che per lui il tempo si sia fermato. La sua moto però è forse l’unica Ducati realmente stock presente su tutta la scena nazionale.

“La moto con cui corro a Vallelunga è praticamente la stessa usata a Misano ed al Mugello – racconta Lorenzo Lanzi a Corsedimoto – ci hanno solo fornito dei ricambi visto che ne avevamo pochissimi. Per il resto i tecnici di Ducati Motor Holding non riescono a venire fisicamente in circuito a personalizzare l‘elettronica. Faranno il possibile per esserci a fine luglio a Misano. Ci avrebbe aiutato molto poter lavorare sull’elettronica, soprattutto in una pista come Vallelunga. Farò comunque il possibile per cercare di ottenere un buon risultato con una moto completamente di serie. A parte lo scarico è stradale, la stessa che usano gli appassionati per andare a fare un giro tra i tornati, sulle strade di montagna”.

A Vallelunga ci sono varie defezioni per la concomitanza con la Moto E ed l’EWC.

“Ci saranno alcune assenze. Mancherà Christian Gamarino, Luca Salvadori ma non penso a questo. Mi auguro di trovare un week-end asciutto in modo di poter lavorare sul set-up della moto e sistemare le varie cose. Spero di avere un buon passo, stare davanti e potermela giocare per le prime posizioni. Non sarà facile. Io e il mio team siamo fermi dalla gara del Mugello ma ci proveremo come sempre”.

Foto Salvatore Annarumma