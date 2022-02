L’ex pilota Superbike: “Piloti e sportivi fermatevi per l’Ucraina”

Michel Fabrizio, ex pilota Superbike, chiede a piloti e sportivi di tutto il mondo di mobilitarsi contro la guerra in Ucraina tra USA e Russia.

Michel Fabrizio continua a portare avanti la sua battaglia contro le ingiustizie sportive e sociali. Solo pochi mesi fa è balzato sulle prime pagine delle cronache sportive per la sua protesta contro la FIM. Adesso lancia un appello a “piloti e sportivi di tutto il Mondo affinché interrompano le competizioni per chiedere a Biden e Putin la pace“.

Il pensiero dell’ex pilota Superbike va a quanto sta accadendo in Ucraina. “Tutti i cittadini del Mondo stanno con il fiato sospeso per il rischio imminente di una terza guerra mondiale. La pandemia e lo spirito di collaborazione internazionale sembrano non averci insegnato nulla. E’ ora che ognuno dia il suo contributo per sostenere il dialogo e impedire la catastrofe“. Michel Fabrizio invita il mondo dello sport a mobilitarsi per evitare lo scontro bellico interrompendo le competizioni. “Creiamo una delegazione con personalità sportive di primo piano per parlare direttamente con Biden e Putin, al fine di scongiurare ogni conflitto“.

L’occasione delle Olimpiadi Invernali, secondo l’ex pilota, dovrebbe fungere da cassa di risonanza per la protesta. “Gli sportivi si fermino in segno di protesta contro la guerra boicottando le Olimpiadi, manifestazione che non può svolgersi con il rischio imminente di un conflitto mondiale. Chiediamo quindi alla NATO e alla Russia di ritirare le truppe dai confini ucraini“. Un appello rivolto anche ai suoi ex colleghi del motociclismo. Anche nella sua categoria in passato si è sempre battuto per i diritti dei piloti minorenni, ritirandosi e rinunciando alla propria carriera affinché non morissero i più giovani.