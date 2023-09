Non ha disputato le gare al Mugello, non lo vedremo nemmeno a Imola. Matteo Ciprietti ha dovuto chiudere anzitempo la sua stagione CIV Supersport NG con ZPM Racing per problemi fisici, precisamente per la nota sindrome compartimentale che non gli dà tregua da mesi. Ora dovrà valutare le prossime mosse, in primis l’inevitabile intervento al braccio, prima di iniziare a programmare il suo 2024.

Non gareggia più quest’anno, ma è comunque molto indaffarato in altre vesti. Di recente ad esempio l’abbiamo visto a Rimini come istruttore federale per l’avviamento in minimoto dei più giovani (i dettagli), in questi giorni sarà a San Mauro Mare… Oltre ai motori, Ciprietti è concentratissimo anche sugli studi universitari. L’abbiamo sentito per un commento sul suo 2023, ecco cosa ci ha raccontato.

Matteo Ciprietti, finale di stagione prematuro per un problema ben preciso.

La sindrome compartimentale che ho praticamente dall’inizio dell’anno. Ho fatto delle terapie, ma non ho mai risolto del tutto il problema, che anzi si è aggravato perché non riuscivo a guidare come volevo, ero sempre molto rigido. Fino a Misano però sembrava un semplice dolore all’avambraccio destro…

Raccontaci cos’è successo nel round al Mugello.

Il dolore è aumentato di brutto. Abbiamo girato giovedì, venerdì, finché sabato mattina non abbiamo fatto una sorta di long run per vedere di trovare il passo gara. Purtroppo non solo non avevo un buon ritmo, ma avevo solo 4-5 giri di autonomia. Non è stato semplice, ero andato per la gara ma facevo troppa fatica e non aveva senso rischiare.

Di conseguenza non disputerai nemmeno l’ultimo round del 2023.

Mi dispiace molto non andare a Imola, non ho mai detto di no ad una gara, a meno che non fossi ingessato. Ma parliamo di una pista molto fisica, devi essere a posto, e che mi piace molto. Ci ho fatto la mia gara più bella, nel 2021 quando correvo nel National Trophy. A Imola poi si corre una volta all’anno, cosa che metteva tutti nelle stesse condizioni, quindi sarebbe stato un vantaggio… Finisco con l’amaro in bocca, ma ci ho pensato parecchio: mi dispiace molto per il team, per gli sponsor, per chi mi segue.

Matteo Ciprietti, CIV Racing Night. Foto: Piero Biagini

Matteo Ciprietti, quali saranno i prossimi passi?

Appena finiti tutti gli impegni, penso a fine ottobre, dovrò operarmi. Adesso posso solo pensare a rimettermi in forma all’avambraccio per poi ripartire al 100%. Le prossime settimane, anzi i prossimi mesi saranno molto importanti.

Hai già qualche programma per il 2024 o è ancora presto?

Mi sto prendendo del tempo per me: prima voglio sistemarmi, ripartire con gli allenamenti, poi vedrò cosa fare. Al momento non ho piani per il prossimo anno: sono in stand-by, ci sto ragionando. Alla fine comunque sono sempre nelle due ruote.

Matteo Ciprietti, sei sempre impegnatissimo in più ruoli.

Subito dopo il Mugello abbiamo avuto la gara di minimoto sulla mia pista [Pista Minimoto Ciprietti a Giulianova, ndr], c’è stata poi l’attività con le minimoto, ho fatto anche l’istruttore al DRE [Ducati Riding Experience]. In questi giorni sarò a San Mauro Mare per i bimbi dei Primi Passi, poi andrò a seguire il CIV a Imola da spettatore. Infatti avevo pensato di operarmi a fine settembre, ma aspetto che finisca tutto.

Una tabella di marcia ancora fitta nonostante tutto.

Mi servirebbero giornate di 48 ore! Mi alleno sempre, ho l’attività nella pista di minimoto, la scuola, le gare con i bambini dei Primi Passi… Poi ho sempre l’università, visto che sto facendo la magistrale, e proprio venerdì scorso ho dato l’ultimo esame del primo anno. Ma sto ancora aspettando il voto, mi sta venendo un po’ d’ansia! [risata] Sicuramente non mi annoio.

Quando chiuderai davvero la tua stagione sul “lato motori”?

Finirò con l’ultima gara di minimoto del 31 ottobre al Misanino. Dopo devo iniziare a studiare per il secondo anno di magistrale, oltre a pianificare il 2024. Non ho scadenze, vedremo cosa salta fuori, ma nel frattempo dobbiamo farci trovare pronti per qualsiasi cosa.