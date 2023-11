ETC, Dodò Boggio “Passi avanti con poche cadute e più malizia”

Un anno su due fronti per Edoardo Boggio. Il pilota torinese, dopo la stagione di debutto in Rookies Cup, ha completato anche il campionato ETC con Aspar Team. Si rimprovera alcuni errori, come quello che ha segnato subito la sua gara a Valencia, ma preferisce guardare soprattutto gli aspetti positivi ed i passi avanti compiuti nel corso di questo 2023. Ora Boggio si gode un po’ di pausa, l’anno prossimo invece cosa farà? Certo lo ritroveremo in Rookies Cup, per i programmi in JuniorGP dobbiamo invece aspettare un po’ di più, ancora non c’è nulla di ufficiale. Ecco intanto il suo bilancio stagionale.

Edoardo Boggio, com’è andata a Valencia? Un weekend “ventoso”.

Sì, anche sabato e domenica c’era molto vento, ma giovedì e venerdì è arrivato anche a 70 km/h, quindi hanno dovuto cancellare le due giornate. In ETC però un turno siamo riusciti a farlo, il primo del giovedì, ma anche quello è stato piuttosto difficile… Infatti quando è entrata la Moto3 hanno fatto 3-4 giri e hanno dato bandiera rossa, era troppo pericoloso.

Quei pochi giri ti sono stati utili?

No, perché alla fine avrò fatto una decina di giri e non sono serviti a niente. Sarebbe stato importante girare perché c’era il nuovo asfalto della pista, quindi cambiava un po’, invece abbiamo provato davvero solo sabato e direttamente in qualifica. Siamo comunque andati bene perché partivo 5°, 3° del mio gruppo. Valencia la conosco, ma devo dire che con l’asfalto nuovo hanno fatto un ottimo lavoro, c’era molto grip e nonostante il vento abbiamo girato forte. Avevo un buon ritmo, mi sentivo fiducioso per la gara.

Purtroppo invece è stata una corsa sfortunata per te.

Sono caduto al secondo giro… Il pilota davanti a me ha frenato leggermente prima, io ho sbagliato frenando un po’ di più e sono caduto. In campionato non cambiava niente, 5° ero e 5° sono rimasto, o forse potevo fare 4° visto che è caduto chi mi precedeva, ma è andata così.

Edoardo Boggio, che rabbia però finire così, no?

Sì, decisamente. Anche perché si poteva fare una bellissima gara, salire sul podio o magari anche vincere… Peccato.

Come lo consideri, il weekend peggiore dell’anno o uno dei peggiori?

Penso sia il fine settimana peggiore. Per prima cosa per il vento che ha rovinato tutto, poi la caduta al secondo giro che ha condizionato la gara.

Il migliore invece? Portimao?

Sì, quel fine settimana è stato molto, molto bello. Quando vinci lo è sempre!

Dodò Boggio, guardiamo però la stagione in generale: come la valuti? Che voto ti daresti?

Un 7 e mezzo. È un campionato europeo in cui ci sono 60 piloti, 30 dei quali non fanno neanche la gara, e io ho fatto 5°. Direi che è un ottimo risultato. Ovviamente si poteva fare un po’ meglio, ho commesso alcuni errori in certe gare, senza di quelli potevo rimanere in lotta per il titolo o per i primi 3. In ogni caso però sono contento.

Guardando invece a JuniorGP+Rookies Cup, che voto ti daresti?

La Rookies Cup è andata peggio… Se devo fare la somma delle due, mi darei un 6,5/7. Ero all’esordio, ma abbiamo fatto degli errori e mi sono infortunato due volte, tutto questo ha un po’ compromesso la stagione.

Edoardo Boggio, in cosa senti di essere migliorato di più? Cosa ti è mancato invece?

Ad inizio stagione mi mancava un po’ di malizia nell’ultimo giro. Non facevo male perché finivo 4°, ma è successo tante volte e, riguardandomi le gare, ho capito cosa mancava. A Portimao infatti cercavo di chiudere di più le linee, di attaccare di più, ed è servito perché abbiamo vinto. Da lì fino a fine stagione ho sempre fatto così, questo è un aspetto che sono riuscito a migliorare. Ho poi fatto passi avanti nelle cadute: l’anno scorso sono state tantissime, da metà stagione in poi non abbiamo più concluso, invece quest’anno sono state due, come quasi tutti quelli che si sono giocati il campionato.

Adesso c’è un po’ di pausa?

Un po’ sì, poi con tutta la famiglia andremo una settimana in vacanza ai primi di dicembre, visto che quest’estate non siamo andati con tutte le gare che ci sono state. Da dopo Natale ricominciano gli allenamenti per il prossimo anno.

Edoardo Boggio, cosa farai nel 2024?

Intanto so che ripeterò la Rookies Cup, per il JuniorGP invece definiremo tutto durante il fine settimana mondiale a Valencia.

Foto: Manu Tormo