Un campionato ormai concluso, un altro agli sgoccioli. Edoardo Boggio cosa pensa della sua stagione 2023? Valutazioni differenti da fare a seconda del campionato di cui si parla. Guardando alla European Talent Cup, la ripartenza ad Aragon è stata complicata da alcuni problemi (non dipesi da Boggio) che l’hanno matematicamente spinto fuori dalla lotta per il podio nella generale. Il giovane pilota piemontese di Aspar Team preferisce però evidenziare i lati positivi, stessa mentalità adottata anche per l’anno d’esordio in Rookies Cup, una stagione a due facce. Il suo futuro verrà ufficializzato solo a campionato concluso, prima di allora ci abbiamo parlato per tracciare un bilancio del suo 2023.

Edoardo Boggio, com’è andata la ripartenza ETC?

Non è stato un weekend semplice, le gare in particolare sono state abbastanza difficili. Dopo l’errore di Barcellona ci avevano dato due Long Lap da scontare nella prima gara, quindi era già in rimonta. Ma due settimane prima avevamo fatto i test ed eravamo andati forte, cosa che abbiamo confermato per tutto il weekend. I test ci sono stati molto utili soprattutto perché non giravamo con la Talent da circa tre mesi, quindi ha aiutato.

Ma c’è stata anche la pesante sanzione per alcuni settori troppo lenti.

Non volevo tirare gli avversari, quando uscivo mi si attaccavano tutti dietro. Ma mi hanno penalizzato e sono partito ultimo, nonostante questo però sono riuscito a chiudere 10°: una gara in rimonta e direi davvero un bel risultato! Nella seconda gara invece sono partito nella mia posizione normale [11°] e ho fatto tutta la corsa nel gruppetto di testa. Nell’ultimo giro all’ultima curva ero 2°, ma c’è stato un contatto con un altro pilota e ho fatto un salvataggio al limite, stavo cadendo. Lì però mi ha passato tutto il gruppo e ho chiuso 9°.

Ora i giochi sono quasi fatti in ottica campionato.

Per quella gara 2 purtroppo sono uscito dalla lotta, abbiamo perso l’opportunità di giocarci le prime tre posizioni. C’è delusione, abbiamo portato a casa pochi punti, anche se per tutto il fine settimana siamo andati forte nonostante le sanzioni.

Edoardo Boggio, è stato difficile ripartire dopo la lunga pausa?

Alla fine no, visto che comunque ho fatto le gare della Rookies Cup ed anche due wild card al CIV [con vittorie e podi, ndr], oltre ad allenarmi di continuo. Certo la moto era diversa ma quello era il meno, ormai la Talent la conosco molto bene.

Manca ormai una sola gara alla fine. Qual è il bilancio stagionale finora?

Il 2023 è stato molto positivo, nel senso che in tutte le gare siamo sempre rimasti nel gruppo di testa. Ho fatto uno zero a Barcellona, ma è stato l’unico e su questo siamo molto migliorati, visto che l’anno scorso erano stati tantissimi. Abbiamo pensato ai piazzamenti utili, concentrandoci sul campionato, ma purtroppo con le gare ad Aragon è andato tutto in fumo. Siamo comunque contenti perché abbiamo sistemato il problema delle cadute.

C’è però qualcosa che non è andato come volevi? Oltre al round ad Aragon.

Tutti i quarti posti che ho fatto, arrivando sempre ad un niente dal podio. Magari un po’ quello, ma fa sempre parte delle gare.

Edoardo Boggio, come vedi l’ultimo evento del 2023 a Valencia?

Sarà molto diverso anche per il nuovo asfalto che non ho mai provato. Puntiamo comunque a stare nel gruppo di testa: non abbiamo più niente da perdere, pensiamo a vincere.

Questo è stato anche il tuo anno di debutto in Rookies Cup. Come lo valuti?

Lo dividerei in due parti. La prima parte di stagione è andata molto male: sono partito troppo carico dai test, quindi con la voglia di stare davanti fin da subito, però ero anche caduto e mi ero fatto male. Ho saltato la prima gara, a Jerez ed al Mugello però di nuovo mi sono fatto male. Dopo quell’ultima caduta ho cambiato mentalità e sono andato un passo alla volta, andando a rincorrere e facendo anche risultati peggiori delle aspettative. Ma mi ha aiutato tanto perché a fine stagione sono arrivato nel gruppo di testa: questo è stato anche il motivo del rinnovo per il prossimo anno e ne sono molto contento.

Andando oltre i risultati, quali consideri la gara migliore e quale la peggiore?

La gara migliore è stata l’ultima a Misano, sono arrivato nel gruppo di testa. La gara peggiore… Direi le due a Le Mans, non mi trovavo proprio con la moto e sono andato male per tutto il weekend.

L’anno prossimo arrivano altri due italiani, Pugliese e Zanni. Come li vedi?

Saremo in quattro, quindi saranno due rivali in più, ma avremo il vantaggio di essere al secondo anno e di conoscere già la moto. Non sono comunque da sottovalutare, sono due piloti forti quindi non si sa mai.

Edoardo Boggio, si muove qualcosa in ottica 2024?

Oltre a continuare nella Rookies Cup, probabilmente ci sarà il salto di categoria nella Moto3 del JuniorGP. Però non si può ancora dire niente, ne parleremo dopo Valencia.

