Alessandro Di Persio, debutto in Yamaha R3 bLU cRU World Cup “Era la strada che volevo di più”

Dopo il titolo Yamaha R3 Cup, il passaggio ad un palcoscenico più mondiale. Alessandro Di Persio, fresco di ufficialità con Pata Yamaha AG Motorsport Italia, tra pochi giorni debutterà in Yamaha R3 bLU cRU World Cup, il nuovo nome del campionato dopo tre anni molto positivi come europeo (qui i dettagli). Dopo i test svolti lo scorso weekend, Di Persio inizierà la sua nuova sfida, unico italiano al via in campionato. La sua stagione però potrebbe non essere solo in Yamaha R3 bLU cRU World Cup. L’idea sarebbe disputare wild card anche in altri campionati sempre con AG Motorsport, ma non c’è ancora nulla di preciso, è tutto da valutare.

Alessandro Di Persio, com’è arrivato questo accordo?

Abbiamo finalizzato tutto già al Motor Bike Expo a Verona, quando ci sono state le premiazioni del campionato italiano. Con AG Motorsport c’era l’idea di fare la R3 World Cup, quest’anno quindi diventato mondiale. Abbiamo fatto i conti col budget per fare un confronto anche con le altre opzioni, alla fine però abbiamo deciso anche grazie al supporto di uno sponsor abruzzese abbastanza importante nel caso avessi corso con Yamaha. Ma non è solo questo, era la strada che volevo di più anche io, quindi mi è andata benissimo.

Quando hai cominciato a parlarne con AG Motorsport?

Organizzano la Yamaha R3 Cup italiana, quindi mi seguivano da lì e abbiamo deciso di fare qualcosa insieme. Io li seguivo da un paio d’anni, li ho sempre ammirati, vedevo Vannucci che vinceva con la loro moto. Per me è un sogno stare con questo team.

Avete già svolto i primi test con la tua nuova Yamaha?

Sì, ho fatto i test pre-campionato sabato e domenica a Barcellona. Non col team che non poteva venire, ma ci siamo comunque sentiti per telefono per i settaggi e tutto, mi hanno dato lo stesso un grandissimo supporto. Per quanto riguarda la Yamaha, abbiamo avuto diversi problemi di set up e con le gomme, che si strappavano. Alla fine però abbiamo trovato una bella quadra, con la moto mi trovo molto bene e ho chiuso 4° assoluto, girando sempre senza scia. Era anche la mia prima volta a Barcellona: davvero una bella pista, mi è piaciuta! Visto che giriamo poco in campionato sono stato fortunato.

Alessandro Di Persio, com’è il morale?

Alle stelle, sono contentissimo e parecchio carico!

Unico italiano in Yamaha R3 bLU cRU World Cup. Senza pressione, giusto?

Appena arrivato a Barcellona me l’hanno fatto subito notare. Ho detto subito che non iniziassero a dirmi così! [risata] Io poi sono uno che ha sempre tanta tensione per qualunque cosa… Ma cerco sempre di controllarmi, mi devo godere il momento.