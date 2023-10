Il CIV a Cremona invece che a Imola? Così pare

Il CIV lascerà Imola. Non c’è la conferma ufficiale ma sembra assodato. L’impianto emiliano è focalizzato totalmente sull’automobilismo, in particolare sulla Formula1 come abbiamo già raccontato (leggi qui). Quale autodromo subentrerà ad Imola? Nel paddock del CIV tanti pronti a scommettere che si andrà a Cremona. Da parte della direzione del circuito lombardo non trapela assolutamente nulla al proposito ma in precedenza l’Amministratore Unico Alessandro Canevarolo aveva detto apertamente che l’autodromo punta ad avere addirittura il Mondiale Superbike entro cinque anni (leggi la nostra intervista).

Cremona, cosa piace

Molti piloti del CIV e del National Trophy conoscono bene la pista di Cremona perché vanno ad allenarsi e diversi pure a lavorare come istruttori dei vari corsi di pilotaggio. L’impianto ospita tante scuole moto, di ogni categoria. Cremona, a differenza di Imola, è una pista in cui si gira tanto in moto: ci sono giornate a disposizione per le prove libere praticamente tutte le settimane. La pista è lunga di 3.702 metri, il tracciato è completo, molto tecnico con un rettilineo di quasi un chilometro. In totale ha 13 curve: 6 a destra e 7 a sinistra. Cremona ha già ospitato il CIV Classic, il Motoestate e vari trofei nazionali. Il circuito generalmente piace ai piloti anche se alcuni pensano sia un po’ stretto.

Cosa non piace

L’autodromo di Cremona ha un paddock molto piccolo, tanti lo definiscono minuscolo. Ovviamente non ha gli spazi ma neppure la tradizione, il fascino e la storia di Imola, Misano e Mugello. Viene considerato un autodromo perfetto per i campionati minori ma ancora troppo acerbo per ospitare il CIV già il prossimo anno. Molti sperano che il CIV possa restare ad Imola almeno nel 2024, per dare la possibilità a Cremona di crescere con calma.

L’ipotesi Modena

Quest’anno l’autodromo di Modena ha ospitato il terzo round del CIV Femminile e c’è chi pensa che potrebbe essere proprio la pista modenese a raccogliere il testimone di Imola previo l’allungamento della pista. Entro fine anno dovrebbero iniziare i lavori e il circuito dovrebbe poi superare i 4 chilometri. Difficile però che sia pronto già per il 2024.