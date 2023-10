Paolo Tiacci conosceva bene la pista di Magione. Nato nel 1979, viveva a Deruda un paese in provincia di Perugia a mezz’ora dall’autodromo umbro ma il destino è stato crudele, è morto in un incidente durante un evento. La tragedia ha avuto vasta eco sui media della regione. “In pista stavano girando una decina di moto, una di loro è andata a sbattere contro il muro dei box – scrive in una nota ufficiale l’autodromo – L’impatto si è verificato a 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box 4 e 5. Una curva che tendenzialmente non indurrebbe a grandi velocità. Il motociclista è stato prontamente soccorso dai mezzi predisposti, ma non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuto il magistrato di turno per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’autodromo dell’Umbria, nell’esprimere cordoglio e commozione per la tragedia, resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento sulla vicenda”.

Prima di colpire il muro, il centauro umbro si è toccato con un altro concorrente che è caduto ma non ha riportato conseguenze gravi.

Paolo Tiacci era un super appassionato di moto ed era tesserato al Ducati Club di Perugia. Commozione e cordoglio nell’ambiente motociclistico umbro. “Vogliamo ricordarti per sempre cosi, caro Paolo – scrive su Facebook il C.D.P. Ducati Perugia – Grande appassionato di moto, persona gentile, disponibile e sempre sorridente. Ci uniamo al dolore dei familiari, di tutti gli amici e le amiche, del Presidente e dei soci del Ducati Club Perugia Doc”.

E’ un 2023 per l’attività amatoriale sui tracciati italiani. Nelle scorse settimane purtroppo si sono registrati analoghi incidenti con conseguenze fatali anche a Misano e al Mugello. Qui la tragica lista.