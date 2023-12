Guido Pini, ad Almeria i primi passi verso il salto Moto3 JuniorGP

Sta prendendo sempre più forma il progetto che porterà Guido Pini al debutto nella Moto3 del JuniorGP. Il giovane pilota toscano in questi giorni è in Spagna per il primo contatto con la KTM di SeventyTwo Motorsports Artbox Team, squadra nata dalla collaborazione tra 72Motorsports di Emilio Alzamora e Artbox Team di Guillem Alonso. Presenti chiaramente anche il secondo pilota Carlos Cano e tutto lo staff tecnico della struttura. Spicca la presenza di un nome di peso come Massimo Capanna, il nuovo capotecnico di Guido Pini, chiamato quindi a guidarlo in questa nuova esperienza.

“Super felice di far parte di questa grande squadra. Oggi abbiamo potuto fare i primi giri e conoscere la mia nuova KTM!” Queste le prime parole di Guido Pini alla fine del lunedì di prove svolte sul tracciato di Almeria. Dopo l’ufficializzazione dell’avvio della collaborazione con Emilio Alzamora (qui i dettagli), il progetto continua a muovere i suoi passi. Dopo aver fissato i tasselli “burocratici”, quindi la partnership con Artbox Team, struttura nata nel 2020 da tempo è parte del JuniorGP nelle classi Moto3 e ETC, è iniziata appunto l’attività anche in pista. Si comincia anche a dare forma quindi al lato “pratico”, in vista di una stagione molto importante per Pini.

Foto: 72Motorsports Artbox Team