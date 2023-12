Superbike, dalla moto al team: in Honda c’è una rivoluzione

La stagione 2023 del team HRC WorldSBK è terminata. Leggermente in anticipo, dato che lunedì ha deciso di non girare a Portimao a causa della pioggia. Era tutto pronto per testare nuovamente la Honda CBR1000RR-R 2024 con Iker Lecuona e Xavi Vierge, però le condizioni della pista non erano ideali. Il team BMW ha girato nel pomeriggio, ma il tracciato non era totalmente asciutto.

Superbike, Vierge e Lecuona

Ovviamente, i piloti avrebbero preferito girare ancora con la nuova moto dopo averla già provata a Jerez a novembre. Dovranno attendere il 2024. Vierge ha parlato così da Portimao: “Le condizioni erano tutt’altro che ideali, abbiamo deciso di tenere un giorno di test per il prossimo anno. Comunque abbiamo avuto delle giornate positive a Jerez, dandoci la possibilità di avere un primo feeling con la nuova moto, che segna un passo positivo nella giusta direzione. Ovviamente ci serve più tempo per capire come sfruttare al massimo le novità. I prossimi mesi ci daranno la possibilità di continuare a perfezionare la moto per prepararci al prossimo anno“.

Pure Lecuona avrebbe gradito aggiungere altri chilometri in sella alla nuova Honda CBR1000RR-R, però ha preso atto della situazione: “Purtroppo, le condizioni non erano né completamente bagnate né completamente asciutte. Era impossibile fare un vero test. Comunque abbiamo avuto degli utili incontri con i tecnici giapponesi per discutere delle aree in cui migliorare. Sono fiducioso che continueremo a lavorare duro anche in inverno“.

Team HRC, Camier sostituito da Escamez

Anche se prima della fine del campionato Superbike è stato annunciato l’addio di Leon Camier come team manager, l’ex pilota ha continuato a lavorare per la squadra anche nei test. Il suo posto verrà preso da José Escamez, già in Honda dal 2019 come Technical Logistic Coordinator.

Camier è convinto che con la nuova CBR1000RR-R il progetto sia molto promettente: “La nuova moto è un passo nella giusta direzione. Spero basti per essere competitivi. Essendo un pacchetto nuovo, c’è bisogno di tempo per lo sviluppo. Non c’è ancora la versione finale, ci saranno dei piccoli progressi e la moto del primo round sarà leggermente diversa. La squadra sa cosa serve, ma bisogna lavorare con il Giappone per confermare il pacchetto con cui inizieremo la stagione“.

Dentro il team HCR ci sono stati più cambiamenti, compreso Tom Jojic come nuovo capotecnico di Lecuona, e Leon vede il clima giusto per lavorare bene: “Abbiamo cercato di migliorare la parte tecnica della squadra, inserendo persone con più esperienza e un background diverso. Abbiamo aggiunto del personale per aiutare anche dietro le quinte, un supporto per i capotecnici. L’obiettivo è migliorare ogni settore, non solo la moto. Ci ho lavorato negli ultimi mesi e penso che la squadra sarà più forte l’anno prossimo. Spero che la moto faccia un buon passo avanti e che si possano ottenere risultati”.

