MotoGP, Cristian Gabarrini: “Bagnaia sta ancora imparando”

Nato alla corte della VR46 di Valentino Rossi, Francesco Bagnaia è il primo pilota Ducati ad avere conquistato due titoli MotoGP. Si è assicurato la sua seconda vittoria nel BMW M Award, con sette pole position e partendo dalla prima fila otto volte nel Mondiale 2023. Quattro le vittorie nelle Sprint, sette nelle gare ‘classiche’, un talento fuori discussione che dovrà però rimboccarsi le maniche per aprire un ciclo leggendario e fare tris.

La crescita di Pecco Bagnaia

Parte del merito va sicuramente al potenziale della sua moto, la Ducati Desmosedici GP, attualmente la migliore in griglia. Un’altra parte del merito va al suo capotecnico Cristian Gabarrini, con cui si è instaurato un feeling inossidabile, due persone placide che si sono capite al volo sin dal primo giorno. “Dal punto di vista personale ho notato subito che Pecco era un bravo ragazzo, molto placido e molto educato. Tecnicamente era molto veloce con le gomme nuove e questo è stato importante per le qualifiche. Ma ha avuto problemi con le gomme usate e aveva molto da imparare quando le gomme si consumavano. Sono rimasto e sono ancora impressionato da come riesce ad adattare il suo stile di guida alle condizioni“.

Una coppia perfetta

Francesco Bagnaia e Cristian Gabarrini studiano insieme le strategie in ogni weekend di MotoGP, anche se a volte non tutto fila come previsto. “Fa parte del nostro lavoro. Alla fine è lui, il pilota, a prendere le decisioni. Non mi mette mai pressione. La pressione è legata al mio lavoro e deriva da tante cose, come la posizione in campionato – spiega il capotecnico a Speedweek.com -. Ma come ho detto, è molto facile lavorare con lui, è un ragazzo calmo ed educato che ascolta bene. A volte dice “no” e poi potrebbe dire “sì” dopo averci pensato“.

Classe 1997, il pilota piemontese ha ancora un margine di miglioramento che dovrà tirare fuori per riconfermarsi ancora campione. La sfida contro Jorge Martin, Marc Marquez e gli altri rivali (compagni di marca e non) si preannuncia davvero tosta nella prossima stagione. “Quando è entrato nel team ufficiale Ducati ha fatto un grande passo avanti. E sta ancora crescendo. A volte fa qualcosa che non ci aspettavamo. È così che riesce a sorprenderci, anche se pensiamo di conoscere già il suo livello. Poi nella gara successiva fa qualcosa di inaspettato e dimostra che sta ancora imparando come pilota“. Gabarrini e Bagnaia sono una coppia perfetta? “La coppia ideale è quando entrambi si capiscono perfettamente. Ogni volta che ciò accade – conclude il crew chief – ecco la coppia perfetta. Per me è così con Pecco“.